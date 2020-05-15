Bahçeli: CHP’den Gelecek Partisi’yle DEVA Partisi’ne milletvekili nakli güçlü ihtimal; Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu değişmeli

Yazılı açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, gündeme dair açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Memleket Masası” çağrısını eleştirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun baskın bir seçim durumunda Gelecek ve DEVA partisine milletvekili verilebileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarındaki ilgili kısımlar şu şekilde:

"Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir"

"Bu itibarla Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1- Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2-Seçim Kanunu'nda düzenlemeler yapılmalıdır.

3- TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4- Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5- Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6- Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir."

"Siyasi defolar Cumhur İttifakı'nın iradesini bozamayacak"

"Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdası Türklük ve Türkiye'dir.

Ekseni kaymış siyasi partilerin Türkiye'yi uçuruma çekme hazırlığına müsaade edilmeyecek; CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK, bunlara rağbet ve refakat eden diğer güdümlü siyasi defolar Cumhur İttifakı'nın kutlu iradesini ve istiklal mücadelesini kesinlikle aşamayacaklardır."

Bahçeli, Meral Akşener'in Memleket Masası önerisine karşılık ise şunları söyledi:

"Bir yanda Covid-19 salgınıyla boğuşan Türkiyemiz, diğer yanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır. Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgâhın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir.

Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye'yi hedefine alan ihanet planları DEVAmlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır. Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir. Son günlerde ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur. İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir."

"Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek bayağı bir projedir"

İP’in HDP’yle ilgili samimiyetsiz açıklamaları, bu çerçevede eleştiri seviyesini kumandalı şekilde yükseltmesi aleni bir rol paylaşımının tezahüründen başka bir şey değildir. İP’e biçilen kurnaz ve kurmaca görev HDP kamburunu sözde hafifletmek, CHP’nin manevra alanını genişletip toplumsal mizanda zilletin imajını tahkim etmekten ibarettir.

Siyasi figüranlar masa başında ısmarlama senaryoların tedavül ve teminine eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde odaklanmışlardır. Zillet İttifakı bilinçli olarak ve bilirkişi takviyesiyle mutasyona uğrayıp HDP’yle mesafeyi danışıklı dövüş halinde arttırmayı hedeflemektedir. Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek, ince işçilikle ve kuyumcu titizliğiyle servis edilebilecek bayağı bir projedir.

Bu projenin müellifi teröristbaşı Fetullah Gülen, müstahdemi ise Zillet İttifakı’nı teşkil eden siyasi husumet cephesidir. CHP Genel Başkanı’nın Gelecek Partisi’yle DEVA Partisi’ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018’deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir.

Demokrasi ve millet iradesine vahim bir suikast niteliği taşıyan bu ahlaksız teklifin siyasetin saygınlığıyla birlikte Gazi Meclisi’mizin güvenirliğine kesif bir saldırı olduğu da tartışmasızdır. 15 Temmuz 2020’ye kadar CHP’den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır.