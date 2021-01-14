Devlet Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır, Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretlerden rahatsız değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışma yaratan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır" dedi.

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak "Cumhur İttifakı'nda krizler olduğu" iddialarına yanıt verirken, "Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır." Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir" dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle gazeteci Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz, Mustafa Balbay ve araştırmacı İbrahim Uslu'yu da hedef alırken, "Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm. "Meğer Türkiye’de neler oluyormuş! Türk siyasetinde ne çok konuşulan konu varmış! Hele hele MHP’nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, ama sürekli ters köşeye yatıyorlar. Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır" yazdı.

Daha önce pek çok kez HDP'nin kapatılması gerektiği konusunda çağrı yapan Bahçeli, "HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır" ifadesini kullandı.