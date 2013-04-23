Devlet Bahçeli Meclis'e klasik Mercedes'i ve Ferdi Tayfur'u dinleyerek geldi

Bahçeli, Meclis’e plakası 06 DB 1923 olan 1982 model beyaz Mercedes ile geldi. 13.00’de MHP Genel Merkezi’nden yola çıkan Bahçeli, Dikmen Kapı’dan Meclis’e girdi. Bahçeli’ye yol boyunca koruma ve parti yöneticilerinin araçları eşlik etti. MHP Liderinin kullandığı eski model araçta ise sadece yakın koruması Selim Akay oturdu.

Teypte Ferdi Tayfur albümü

Bahçeli’yi Meclis’e gelişinde de MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural başta olmak üzere parti yöneticileri, şoförü Sedat Karabıyık ve kalabalık bir gazeteci grubu karşıladı. Bahçeli daha sonra arabasından inerek Meclis’teki makam odasına geçti. 06 DB 1923 plakalı aracın arkasında flama şeklinde üçgen Türk bayrağı dikkat çekti. Arabanın teybinde ise Ferdi Tayfur’un “İnceden” albümünün yer aldığı görüldü.

Klasik otolara merakıyla bilinen Bahçeli’nin kişisel olarak eski model Volvo ve Buick arabaları da bulunuyor. Makam araçlarını sadece parti ve kamu işlerinde kullanan Bahçeli, 06 DB 1923 ve 06 DB 2023 plakalarıyla iki yeni klasik Mercedes de satın almıştı.