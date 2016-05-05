Devlet Bahçeli kurultaydan bir gün önce memleketine gidiyor

MHP’de, muhalifler kurultay toplama ısrarını sürdürürken, Devlet Bahçeli ise 15 Mayıs’tan bir gün önce memleketi Osmaniye’ye gitme kararı aldı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Yargıtay kararı çıkana kadar olağanüstü tüzük kurultayının durdurulması için Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemelerinden çıkan kurultaya tedbir kararına rağmen MHP’de kurultay ateşi sönmedi. Muhalifler kurultayın yapılacağını iddia ederken; Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan Anadolu turuna aralıksız devam ediyor. Akşener, “Bize oy vereceklerin sayısını bilse Balgat’ın uykuları kaçar” diyerek iddialı açıklamalarını sürdürürken, Bahçeli’ye destek deklarasyonuna imza vermeyen Oktay Vural yeni bir pozisyon açtı.

Hem Bahçeli’nin hem Akşener’in Vural için “Kardeşim” ifadesini kullanması, kulislerde “Vural’sız oyun kurulamaz” yorumlarına neden oldu.

Kritik ziyaret

Mahkeme kararlarıyla ilgili tartışma sürerken, muhaliflerin kurultay için Yargıtay’ı beklememe kararı alması, genel merkezi de harekete geçirdi. Kurultay süreci başlayınca “Anadolu yollarına çıkacağı” açıklanan ancak sadece Adana’ya giden Bahçeli, yeni bir hamle yaptı. MHP lideri, 15 Mayıs’tan bir gün önce memleketine gitme kararı verdi. Bahçeli’nin, o tarihe kadar Yargıtay kararı çıkmaz ve kurultay toplanacağı kesinleşirse “evinden” mesajlar vermesi bekleniyor.

“Başka kaygılar gölgesinde”

Bu arada, alınan tedbir kararlarını “hukuksuz ve komik” bulduğunu açıklayan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a MHP’den sert tepki geldi.

Genel merkezin avukatı Yücel Bulut, Kılıç’ın kararları yeterince incelemeden açıklama yapmasının “etik olmadığını” belirtti. Bulut, “Sayın Haşim Kılıç’ın tek bir satırını bile okumadan mahkeme kararları hakkında yorum yapmış olması, başkaca kaygıların gölgesinde sergilemiş olduğu bir aceleciliktir” dedi.