Devlet Bahçeli: F serisindeki 1 dolarların seri numaraları ByLock sisteminin giriş şifresi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gülen cemaati üyelerinin şifre amaçlı kullandıkları öne sürülen F serisi 1 dolarların seri numarasının ByLock yazışma sistemine girişin şifresi olduğunu söyledi.

Bahçeli, önceki gün Başkanlık Divanı toplantısında, yaşanan süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri ByLock'la ilgili 215 bin kişinin sistemde olduğu ancak 55 bininin tespit edildiği bilgilerini anımsatarak şöyle konuştu.

“ByLock kullanan kamu görevlileri atıldı. Kalan 160 bin kişinin kim olduğu merak konusu. Tanıdık olmayanın sisteme girmesi imkânsız. Örgüttekilere verilen F serisindeki 1 dolarların seri numaraları ise ByLock sisteminin giriş şifresi olarak kullanılıyormuş.”

''Yurtta sulh cihanda sulh tesadüf olamaz'





Partiden ihraç edilen MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in 15 Temmuz öncesi yaptığı konuşmalara da işaret eden Bahçeli, “Bugüne kadar darbeler gördük. Bir darbenin rengi, amaç ve parolası vardır. Bu da bildiride belli edilir. Mesela 1963 ayaklanmasının parolası ‘Harbiyeli Aldanmaz’dı. 15 Temmuz’daki bildiride ise ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ifadesi öne çıkıyor. Hanımefendinin neredeyse her toplantısında ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ifadesini kullanıyor olması sadece tesadüf olamaz” dedi.

''Sosyal bir yara açabilir"





MHP Lideri, hükümete de özellikle gözaltılarla ilgili olarak “1 milyona yakın bir mağdur kitle oluşturuldu. Bu sosyal bir yara açabilir. Bu hoşnutsuz kesimin bir araya gelerek harekete geçmesi halinde farklı bir tablo ortaya çıkar” uyarısı yaptı.