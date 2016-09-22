T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Devlet Bahçeli: F serisindeki 1 dolarların seri numaraları ByLock sisteminin giriş şifresi

"1 milyona yakın bir mağdur kitle oluşturuldu. Bu sosyal bir yara açabilir"

22 Eylül 2016 13:42

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gülen cemaati üyelerinin şifre amaçlı kullandıkları öne sürülen F serisi 1 dolarların seri numarasının ByLock yazışma sistemine girişin şifresi olduğunu söyledi.

Bahçeli, önceki gün Başkanlık Divanı toplantısında, yaşanan süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri ByLock'la ilgili 215 bin kişinin sistemde olduğu ancak 55 bininin tespit edildiği bilgilerini anımsatarak şöyle konuştu.

“ByLock kullanan kamu görevlileri atıldı. Kalan 160 bin kişinin kim olduğu merak konusu. Tanıdık olmayanın sisteme girmesi imkânsız. Örgüttekilere verilen F serisindeki 1 dolarların seri numaraları ise ByLock sisteminin giriş şifresi olarak kullanılıyormuş.”

 

''Yurtta sulh cihanda sulh tesadüf olamaz'



Partiden ihraç edilen MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in 15 Temmuz öncesi yaptığı konuşmalara da işaret eden Bahçeli, “Bugüne kadar darbeler gördük. Bir darbenin rengi, amaç ve parolası vardır. Bu da bildiride belli edilir. Mesela 1963 ayaklanmasının parolası ‘Harbiyeli Aldanmaz’dı. 15 Temmuz’daki bildiride ise ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ifadesi öne çıkıyor. Hanımefendinin neredeyse her toplantısında ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ ifadesini kullanıyor olması sadece tesadüf olamaz” dedi.

 

''Sosyal bir yara açabilir"



MHP Lideri, hükümete de özellikle gözaltılarla ilgili olarak “1 milyona yakın bir mağdur kitle oluşturuldu. Bu sosyal bir yara açabilir. Bu hoşnutsuz kesimin bir araya gelerek harekete geçmesi halinde farklı bir tablo ortaya çıkar” uyarısı yaptı.

 

ETİKETLER

Devlet BahçeliF serisi 1 dolardolarFETÖByLock

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24