Devlet Bahçeli: Deniz Baykal halt ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada CHP milletvekili Deniz Baykal'ın “Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” sözlerini eleştirdi. Bahçeli, "Dili bozulmuş birisi, 'beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor', elbette halt ediyor, günaha giriyor" dedi. Bahçeli, Hollanda’da yapılan seçimlere ilişkin de “Hollanda kararmış dilinin, kötü niyetinin kurbanı oldu, farkında değil. 15 Mart'ta seçim yapıldı, ırkçılık ve Türk düşmanlığı tokadı yedi.” ifadelerini kullandı.

Twitter'da açıklamalarda bulunan Bahçeli, şöyle dedi:



"Dilin kemiği yok derler, doğrudur; ama kemiksiz de olsa vurdu mu yatırır. Dil gönülden beslenmedikçe dirlik getirmez, getirse de dengeli olmaz.



Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib; gözünü kollarsan gönül dilemez. Gönül dilemezse hiçbir şeye tutsak olmaz, diyor, ne güzel söylüyor.



Dili bozulmuş birisi, “beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor", elbette halt ediyor, günaha giriyor."



16 Nisan Referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor.

Hollanda kararmış dilinin kurbanı oldu



Hollanda kararmış dilinin, kötü niyetinin kurbanı oldu, farkında değil. 15 Mart'ta seçim yapıldı, ırkçılık ve Türk düşmanlığı tokadı yedi.



Bernard Shaw diyor ki, nefret, yüreksizlerin korkutuldukları zaman duydukları bir öç alma halidir. Hollanda yüreksizliğe, nefrete yenildi.



Tek yönlü sokakta iki tarafı kontrol ederek karşıya geçmeye gerek yoktur. Bu tedbirden çok, tedirgin bir telaşın ürünüdür. Avrupa telaşlıdır.



Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız



Sevgili gençler; sizler henüz okunmamış, henüz yazılmamış millet destanısınız. Karşımızdaki tehlikeyi görün, 16 Nisan'a mührü vurun.



Arkanızı güneşe çevirirseniz, gölgeniz önünüze düşer. Dönün güneşe, kovun gölgeyi, davranın, harekete geçin, ülkenize sahip çıkın.



Diyorlar ki, 18 yaşındaki gencin seçilme hakkına ulaşması anlamsızdır. Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız, her şey size helaldir."