Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde destekleyeceği TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ı İstanbul Kavacık’ta bulunan ofisinde ziyaret ediyor.

Yıldırım, kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam ediyor.