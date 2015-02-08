Devlet Bahçeli ceketi çıkarttı, kolları sıvadı: Uyku orucundayım, çalışma nöbetindeyim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Uyku orucundayım, çalışma nöbetindeyim" mesajını verdi.



İşte Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklamalar...

"Hayat başlı başına bir mücadele mahsulüdür. İnanıyorsak, kendimize güveniyorsak, savunduğumuz ilkelere bağlıysak, her zorluk aşılacaktır.

Yüksek hedeflere, kutlu başarılara cılız iddialarla, yetersiz hazırlıklarla, küçük heyecanlarla ulaşıldığı görülmemiş, duyulmamıştır.

Büyük ülkülerin lezzetine kısa soluklu, sürekli mazeret imal eden, yılgınlık gösteren, cesaretini cüretiyle buluşturamayanlar varamayacaktır

Ürkek, tereddütlü, aciz, kararsız ve inançsız mizaçlar dereyi bile tepe yapacak ruh ve zihin açmazına sahiptir.

Türkiye’de çok sorun vardır, Türk milleti bunalım ve buhran kapanındadır. Ama buna teslim olamayız, bunu es geçemeyiz.

Tarihle eşanlamlı olan milletimizi ebediyetin patikasından savurmak için ihanetin potasında buluşanlar dur durak bilmemektedir.

Şahsen Türk tarihinin ve Türk kültürünün Türkiye sevdalılarına yüklediği sorumluluğun farkında ve bilincindeyim.

Bu itibarla uyku orucundayım, çalışma nöbetindeyim, sınırsız bir mücadele azmindeyim.

Tıpkı bir merkezden çıkarak yayılan ışık huzmeleri ya da atılan bir taşla su üzerinde git gide yayılan çemberler gibi milletime ulaşıyorum.

Tarih her şeyin bir kerede olup bittiği nihai yenilgiler, nihai zaferler sahnesi değildir. Ve tarih henüz hükmünü vermemiş, söz bitmemiştir.

Merhum Ömer Seyfettin der ki; “milletleri harekete geçiren büyük felaketlerdir. Bir millete sen yoksun demek ateşli bir küfürdür.”

Bu küfür her gün duyuluyor, her gün kulaklarımızı çınlatıyor. Takdir edersiniz ki buna katlanmak, buna dayanmak imkansızdır.

Küfrü ezmek, yanlışa engel olmak için kolları sıvadım, ceketi çıkardım ve milletimle kucaklaşmak, doğruları haykırmak için daha da bilendim.

Umut varsa hayat vardır, hedef varsa, şuur açıksa, iyiye, güzele, hidayete bağlılık tamsa tüm sorunlar yerle yeksan olacaktır."

Bahçeli kolları sıvadı!

"Uyku Orucundayım" diyen MHP lideri Bahçeli, kolları sıvanmış şekilde bir fotoğraf paylaşarak, "Meraklanmayın, Türkiye; Anka Kuşu gibi, küllerinden yeniden doğacaktır." dedi