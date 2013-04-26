Devlet Bahçeli anket sonuçlarını açıkladı: CHP'yi geçtik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elindeki anket sonucunu açıkladı. Anket sonucuna göre, çözüm süreci CHP'ye yaramadı. MHP bu süreçte oylarını artırırken, CHP'yi arkasında bıraktı. BDP de oyunu artırdı. Bahçeli, "Tüm veriler gösteriyor ki, bundan sonra mücadele AKP ile bizim aramızda olacak" dedi.

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Merkezi'nde yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıda bir araştırma sonucunu göstererek anketlerde CHP'den önde göründüklerini belirtti.

Bahçeli'nin açıkladığı ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 45, MHP'nin yüzde 21.2, CHP'nin ise yüzde 20.8. Son anketlerde yüzde 7'nin altında oy alan BDP ise MHP anketinde yüzde 7.9.



Bahçeli: Bundan sonra mücadele AKP ile



Bahçeli "Tüm veriler gösteriyor ki, bundan sonra mücadele AKP ile bizim aramızda olacak" dedi. Bahçeli, teşkilattan da yerel seçim için çalışmaya başlamasını istedi.