Devlet Bahçeli: Alo kesintisi olmazsa Antalya bizim

Antalya’nın Manavgat ilçesinde konuşan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, “Bugün çok mutluyuz, hele Manavgat’a bir girişimiz oldu ki, eğer bunları televizyonlar verir de, Alo kesintisine uğramazsa Antalya bizim” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Antalya’nın Manavgat İlçesi Belediye başkan adayı Raşit Doğan Enhoş’un ‘Burası Türkiye Burası Manavgat’ adlı proje tanıtım toplantısına katıldı. Karayolu ile Manavgat’a gelen ve Sueno Otel’de yapılan proje tanıtım toplantısına katılan Bahçeli, ‘Devletin başına Devlet gelecek’ sloganlarıyla kürsüye çıktı. Kısa konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

“Seçimlere tam 32 gün kalmıştır. Önümüzdeki günler itibarıyla gecemizi gündüzümüze katacağız, her Antalyalı’ya ulaşacağız, her ilçede çalışacağız ve Antalya’da değerli bir şahsiyeti, önemli bürokratik görevleri üstlenmiş, siyasette etkin rollerde bulunmuş, yine bir dava insanı Kemal Çelik’i de Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya çalışacağız. Bugün çok mutluyuz, hele Manavgat’a bir girişimiz oldu ki, eğer bunları televizyonlar verir de, Alo kesintisine uğramazsa Antalya bizim.”