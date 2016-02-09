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Politika

Devlet Bahçeli 80 bin liralık hastane masrafını kendi ödedi

15 Ocak'ta kalp ameliyatı olan Bahçeli, dün mesaiye başladı

09 Şubat 2016 09:22

15 Ocak’ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bir süre çalışmalarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelidün mesaiye başladı. Devlet Bahçeli, 80 bin TL tutan hastane masrafını kendi ödedi, masrafların Emekli Sandığı, Meclis Sağlık Giderleri gibi kaynaklardan karşılanmamasını istedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, ameliyat sonrası dinlendiği Bilkent Otel’den MHP Genel Merkezi’ne gelen Bahçeli’yi çok sayıda partili “Devletin başına Devlet gelecek” ve “Hareketin lideri Bahçeli” sloganlarıyla karşıladı. Bahçeli’nin ilk mesajı ise “Mücadeleye kaldığımız yerden devam” oldu.

MHP’lilerin Bahçeli’yi karşılarken söyledikleri “Kürşat Marşı”nın sözleri de dikkat çekti. Marş, muhaliflere gönderme olarak nitelendi. “Kürşat Marşı”nın sözlerinden bir bölüm şöyle: “Dün benimle birlikte gülen tanıdıkların/ Yalnız bir hatırası kaldı artık yanımda/Yoldaşını bırakıp dönenlerin/Değişilir topu da bir sokak kaltağına...”

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