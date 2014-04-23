Devlet Bahçeli: 23 Nisan şımarıklığa rest çeken milli direniştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şımarıklığa rest çeken milli direniştir 23 Nisan 1920. Anadolu özlemiyle yanıp tutuşan sömürgeci güçlere en tutarlı duruştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Prtisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen özel oturumda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin başında sizleri ve vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kutlu hatıralarımızı yad ediyorum. TBMM her şeyden önce Türk milletine duyulan saygının çok kıymetli bir ürünüdür. Mili egemenliğe bağlılığın çok açık ve net kanıtıdır. Milletimiz kendi geleceğine yön vereceğini 23 Nisan 1920’de göstermiştir.

Çorak, bakımsız evli Ankara’nın göbeğinde bağımsızlığın haritası şekillenmiştir. Şımarıklığa rest çeken milli direniştir 23 Nisan 1920. Anadolu özlemiyle yanıp tutuşan sömürgeci güçlere en tutarlı duruştur. 23 Nisan 1920 Cuma günü kılınan Cuma namazının hemen ardından bütün umutlarla ve dualarla meclisin kapısı aralanmıştır. Ankara tek vücut olmuştur. TBMM içinden çıkıp milletin sözcüsü olmuştur."

Omuzlarımıza üstlenen görevin büyüklüğünü biliyoruz. Bilmeyenlere hatırlatırım ki vazifelerimizi yerine getirmek için gereken cesaret tarih sayfalarımızda vardır. Tahta sıralarda, dar koridorlarda kutlu günlerin düşü kurulmuştur. Ayaz gecelerde şeref ve namus davalarına ant içilmiştir. Herkese TBMM’ye bu şekilde yaklaşmasını tavsiye ediyorum. Sevgili çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Büyük Atatürk’e dava arkadaşlarına rahmet diliyorum.