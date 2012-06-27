'Devlet baba ilk regl tarihimi unuttum, arşive bakabilir miyiz?'

Radikal'den Ezgi Başaran, hükümetin kadınlar üzerinden yürüttüğü tartışmaları eleştirdiği "Devletimle regl sohbeti" başlıklı bugünkü yazısında herkesi Twitter'da #devletimlereglsohbeti etiketi altında yazmaya çağırdı.

Başaran, "Mademki doğurup doğurmayacağımıza, yahut nasıl doğuracağımıza devlet karar veriyor, madem ki hamile kaldığımız an, bu bilgiyi fütursuzca kaydediyor, evin erkeklerine, babaya ve kocaya -duruma göre hangisi mevcutsa-, mesaj çekmek suretiyle bildirme hakkını kendinde buluyor; öyleyse biz kadınlar bu devleti hiç yormayalım, gerekeni yapalım" dediği yazısına kendi regl tarihi ve sorunları ile ilgili devlete yöneltilmiş bazı sorularla devam etti.

Başaran yazısını şu çağrıyla bitirdi:

"Ya yakamızdan düşersiniz ya da bedenimiz üstünden açtığınız konuları biz daha da çok açar, yaptığınız işin ayıbını, baskısını, ağırlığını fitil fitil hissettiririz. Siz erkek yöneticiler! Duymak istemediğiniz, bilmek istemediğiniz, 'böögh' yaptığınız, 'kadınsal' diye dalga geçtiğiniz şeyleri yönetmeye kalkmayacaktınız. Ama bizde teslim olmak yoktur, beyler: #devletimlereglsohbeti başlamıştır, bekleriz."

#devletimlereglsohbeti etiketi ile Twitter Trends (TT) listesinde giren konu hakkında yazılan iletilerin bazıları şöyle:

* Reglim birkaç gün gecikti. Babama hemen mi haber verirsiniz yoksa biraz daha bekleyelim mi?

* belli sure bir arada kalan kadınların ayni donemde regl olmaları, pek tabii bir örgütün varlığına delil olabilir. #devletimlereglsohbeti

* #devletimlereglsohbeti "tatlım onu oraya sokma Yargıtay kızıyor"

* #devletimlereglsohbeti Devlet baba, ilk regl tarihimi unuttum. Arşive bir bakabilir miyiz?

* #devletimlereglsohbeti kadınlara da kocanız prezervatif aldı, geciktirici aldı, Viagrayı bonibon gibi yutuyor diye mesaj atılacak mı?

* #devletimlereglsohbeti Sağlık Bakanlığı'ndan bir SMS: "Sn. 'bayan' regl gününüz geçmiştir. Hadi hayırlısı! Regl olduysanız bu mesajı dikkate almayınız."

* Periyodumun tam tarihleri sağlık bakanlığında mevcut olmalı. Sevgilime çikolata almasını mesaj atarlar mı? #devletimlereglsohbeti

* Bu ay reglinizde gecikme görülüyor. Bir kaç gün içerisinde olmazsanız 2. SMS babanıza gönderilecektir.-Sağlık Bakanlığı #devletimlereglsohbeti

* #devletimlereglsohbeti Sevgili devlet büyüklerim çok ciddi bişey sorucam..." Aranızdaaa Molpeeddiii olann varmııı???"

* regl öncesi gözüme gözükme sağlık bakanlığı #devletimlereglsohbeti

*Regli geciktirici ilaç kullanmak caiz midir? Yoksa Allah'ın bahşettiğini ertelemek bize düşmez mi? #devletimlereglsohbeti

Devlet Ebeveyn Sihirbazı'na hoş geldiniz!

Ekşi Sözlük'te sözlüğün kurucularından SSG ise, "devlet ebeveyn sihirbazı" adını verdiği hayali cihazı şu şekilde tanıttı.

'Devlet Ebeveyn Sihirbazı'na Hoş geldiniz!

>> Lütfen sahip olduğunuz çocuk adedini giriniz: 2

uyarı-3289: Çocuk adedi en az 3 olmalıdır. En geç 10 ay içinde bu sayıyı güncellemeniz gerekmektedir.

>> Çocuklarınızın kaçı kız: 1

1 kızın kurulumu başlatılıyor...

Kızınızın kurulabilmesi için lütfen nüfus cüzdanının yanınızda olduğundan emin olun.

>> Kızınızın TC kimlik No'su: 341782378238

Kızınızın bilgilerine erişiliyor... Tamam

>> Devlet kızınız gebe kaldığında size haber verebilir. Kızınızın gebeliğinden haberdar olmak ister misiniz? (e/h) e

Kızınızın gebelik durumu resetleniyor...

>> Kızınız belli bir sürede gebe kalmazsa devlet kızınızı imam nikâhıyla İslami usullere uygun gebe bırakabilir. Devletin kızınızı gerektiğinde gebe bırakmasını (en az 3 çocukla) ister misiniz? (e/h) h

Kızınız gebe bırakılacaklar listesinden çıkartılıyor... Başarısız (hata kodu 23) lütfen sonra tekrar deneyin.

>> Kızınızın cep telefonu bilgisinden nerede olduğunun periyodik bildirilmesini ister misiniz? (e/h) e

>> Bu bilgilere kızınızın cep telefonu kamerasından çekilen fotoğraflar da eklensin mi? (e/h) e

>> Devlet mobese kameralarında kızınız tanındığında tüm bu bilgileri bilgisayarınıza canlı olarak stream edebilir. Devlet bunu yapsın mı? Sizin için yapsın mı bunu? (e/h) e

>> Namusprotection (tm) ile kızınızın namusuna zarar getirecek eylemlerde devletin o sırada dürbünle kızınızı izleyen görevlileri müdahalede bulunup kızınızı kurtarabilir. Kızınızın namusprotection (tm) ile korunmasını ister misiniz? (e/h) e

Kızınızın namusu korunuyor.....Tamam

>> Törematik (tm) ile kızınızın namusuna öngörülemez zarar geldiğinde zaten afla salıverilmiş ve yakın zamanda başka sebepten hapse girmesi beklenen biri tarafından törelere uygun öldürülmesini ister misiniz? (not: bu seçenek seçildikten sonra geri alınamaz) (e/h) h

Kızınız törematik listesinden çıkartılıyor... Başarısız (hata kodu 27) lütfen (312) 422 55 00 telefondan teknik desteği arayınız.

Kızınızın kurulumu tamamlandı... Belirlenen namus değeri %42

uyarı-2372: Kızınızın ahlakı zarar görmüş olabilir. Geriye dönük namus kayıtlarının ayrıntılı dökümünü ister misiniz? (e/h) e

Ayrıntılı Namus Dökümü:

karşı cinse ilgi duyma: 9412 olay (ayrıntı için tıklayın)

cinsel hisler: 7121 olay (ayrıntı için tıklayın)

mastürbasyon: 327 olay (video arşivi)

mutlu bir ilişki hayali: 37 evlilik dışı / 42 evlilikli (ayrıntı için tıklayın)

çocuk isteme: 48 olay (ayrıntı için tıklayın)

cinsel hayal kurma: 127 normal / 217 normal dışı (ayrıntı için tıklayın)

>> Devlet kızınızın gelecekte kevaşe (tm) olmasına %78 ihtimal veriyor. Tatsız bir olaya sebebiyet vermeden temiz temiz kızınızdan şimdiden kurtulmak ister misiniz? Devlet gönüllü tecavüzcülerle kızınıza tecavüz edip sonra tecavüzcüsüyle evlendirerek kızınızın hayatını kurtarabilir. Eğer tecavüzcüden hamile kalırsa da istenmeyen bu çocuğu yetimhaneye yollayabilir. Devletin böyle şeyler yapmasına ne dersiniz ha? Fena olmaz mı dostum? Hadi gülüm. Ha? (e/h) h

kızınız tecavüz edilip sonra tecavüzcüsüyle evlendirilecekler listesinden çıkarılıyor... Başarısız (hata kodu 37) lütfen tekrar deneyiniz.

Devlet ebeveyn sihirbazını kullandığınız için teşekkürler! Gelecekte fikrinizi değiştirme ihtimalinize karşın 6 ayda bir sihirbaz karşınıza yeniden çıkacaktır." (bianet)