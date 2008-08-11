Devlet ajanıymış

Gazeteci Güler Kömürcü ile "Serdar" isimli kişinin 14 Kasım 2007’deki telefon görüşmesinin tutanakları da Ergenekon iddianamesinin ek belgelerine girdi. Görüşmede "Serdar" isimli şahıs, DTP’li Kurtulan’ın PKK’lı eşi Salman Kurtulan’ın Ziraat Bankası’ndan maaş almasının "devlet ajanı" olduğunu kanıtladığını söylüyor ve "Yapılan adamımızın deşifre edilmesi" diyor.

Ergenekon davası ek belgelerinde yer alan telefon dinleme tutanaklarında, gazeteci Güler Kömürcü’nün telefonla görüştüğü "Serdar" adlı bir kişi, DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın PKK’nın dağ kadrosunda olan eşi Salman Kurtulan’ın Ziraat Bankası’ndan para almasını "devletin ajanı" olduğunun kanıtı olarak yorumluyor.

Dava dosyasında, "Serdar" adlı şahıs ile Güler Kömürcü’nün 14 Kasım 2007 tarihinde yaptıkları yedi dakikalık görüşmenin tutanakları yer alıyor. Kömürcü’yü arayan Serdar, konuşmanın başlangıcında şunları söylüyor:

Güler: Efendim Serdar.

Serdar: Nasılsın?

Güler: İyiyim sağol.

Serdar: Birşey söyleyeceğim. Bu Salman Kurtulan para alıyormuş ya devletten.

Güler: ...

Serdar: Şu PKK’lı.

Güler: Evet evet.

Serdar: Hatırladın mı?

Güler: Evet evet anımsıyorum.

Serdar: Ziraat Bankasından para çekiyormuş.

Güler: Biliyorum yazdı gazeteler.

Serdar: Sana birşey vermiştim hatırlıyor musun? Aynı Kahramanmaraş Pazarcık diye...

Güler: Hatırlamıyorum.

Serdar: Hani birşey sormuştum ya sana.

Güler: Evet doktor birşey.

Serdar: Kahramanmaraş Pazarcık anladın mı?

Güler: Onun ne alakası var bu doktorla?

Serdar: Künyesi demiştim neyse.

Güler: Oralı demiştin Pazarcıklı doğru doğru.

Serdar: Yani hep bilgiler aynı yerden geliyor. 16 yıldır devlet bu adama para ödüyor. Çünkü salaktı devlet o kadar...

Güler: Hıı...

Serdar: Yapılan ne biliyor musun?

Güler: Hıı...

Serdar: Yapılan bizim PKK’nın içindeki adamımızın deşifre edilmesi...

Güler: Hadi yaa...

Niye uyanmadın



Konuşmanın bundan sonraki bölümünde Serdar, Kömürcü’ye bu konuya "uyanmaması" nedeniyle kızıyor. Kömürcü de "Yani o kadının kocası bize mi çalışıyor" sorunca Serdar, şunları söylüyor: "Başka ne olabilir ki yani devlet bu kadar salak mı? Yani benim bile Ziraat Bankası ödemelerimde beş yüz tane dosya bilmem ne onaylanıyor dalga mı geçiyorsun artı Ziraat Bankası’nın içinde Burak Eke var MİT’in has adamı müdürlük yapıyor bilmem ne yapıyor atlanır mı böyle şeyler Ziraat Bankası’nda... Adam deşifre oldu ben sana iddia ediyorum bir ay içinde bir tane işte yazılmış bir adam infaz edilecek mümkün değil edilmemesi."

Serdar adlı kişi üç sayfa tutan konuşmanın sonunda sözlerini "DTP’ye gözdağı verdiler işte Apo PKK’yı çizgiye çekmek için Fatma hanımın götü başı oynadı. Askerleri almaya gitti aslında Apo karşıydı Apo daha sert oynamak istiyordu kılıf bulunur Salman infaz edilir ben böyle okuyorum yani" diyerek bitiriyor.



Banka yalanlamıştı



Ziraat Bankası ve Tarım Bakanlığı, bazı gazetelerde çıkan haberlerin ardından ve Güler Kömürcü ile Serdar adlı kişinin telefon konuşması yaptıkları tarih olan 14 Kasım 2007’de bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Banka açıklamasında, "isim benzerliği" olduğu vurgulanarak şu bilgiler verilmişti:

"Pazarcık Şubemizden doğrudan gelir desteği alan üreticinin Salman Kurtulan ile isim benzerliği bulunduğu, ancak DTP Milletvekili Fatma Kurtulan’ın eşi Salman Kurtulan ile kimlik bilgileri uyumlu herhangi bir kişiye doğrudan gelir desteği ve tarımsal kredi ödenmediği, ayrıca isim benzerliği bulunan hesapların hiçbirinden, haberlerde belirtilen tarihte işlem yapılmadığı tespit edilmiştir. Özetle, Bankamızca DTP Milletvekili Fatma Kurtulan’ın eşi Salman Kurtulan’a tarım kredisi ve doğrudan gelir desteği ödendiği iddiaları asılsızdır."

