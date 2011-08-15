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Devler Yenişemedi MADRİD (A.A)

15 Ağustos 2011 10:43

-Devler Yenişemedi MADRİD (A.A) - 15.08.2011 - Şenhan Bolelli - İspanya'da geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası sahibi Real Madrid'i, Santiago Bernabeu stadında karşı karşıya getiren Süper Kupa'nın ilk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi olmanın avantajıyla, stadı dolduran 80 bin taraftarının desteğini de arkasına alan Real Madrid maça hızlı başlayan ve rakibine karşı baskılı oynayan taraf oldu. Özellikle Benzema'nın etkili sprintleriyle gol arayan Real Madrid, Fransız futbolcunun 13. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Barcelona cezasahasının ortasında topla buluşan Mesut Özil'in ayağından ilk golünü attı. Eflatun beyazlılar, golden sonra da baskılı oyununu sürdürse de, Benzema ile yakaladığı iki gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ortasahayı geçmekte zorlanan Barcelona ise gerçekleştirdiği ilk ciddi atakta golü buldu. 36. dakikada Real Madrid ceza sahasının sol dışından orta yapar gibi yapıp kaleye şut çeken Villa, kaleci Casillas'ın ellerinin arasından güzel bir gol attı. Skora eşitliğin gelmesinin ardından, Real Madridli futbolcularda şaşkınlık olurken, Barcelona sahada etkin olan taraf olarak gözüktü. İlk yarının 1-1 biteceğinin düşünüldüğü anda kişisel becerisini ortaya koyan Messi, rakip ceza sahasının ortasında 3 Real Madridliyi geçerek Casillas'ın yanından topu ağlara gönderdi ve 45+1'de takımını öne geçirdi. İlk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya her iki takım da kadrosunda değişiklik yapmadan başladı. İlk yarıda olduğu gibi karşılaşmaya yine hızlı başlayan Real Madrid, 53. dakikada Xabi Alonso'nun golüyle maça bir kez daha eşitliği getirdi. Golün ardından temposunu daha da artıran ve öne geçmek için 3. golü arayan Real Madrid, Cristiano Ronaldo ve Benzema iel yakaladığı müsait pozisyonları değerlendiremedi. Barcelona, ikinci yarı da daha defansif bir oyun sergileyip, ciddi atak gerçekleştiremese de, istediği gibi maçı yavaşlatmayı ve rakip temposunu kesmeyi başardı. Maç 2-2'lik skorla bitti. Bu arada Süper Kupa'nın ilk maçı 147 ülkeden canlı olarak izlenirken, polis, sağlık görevlisi, itfaiye yetkililerinden oluşan binden fazla kişinin görev yaptığı bildirildi. Real Madrid, bu zamana kadar La Liga'da Barcelona'ya karşı oynadığı 4 maçta da kazanan taraf olmuştu. Süper Kupa'nın rövanşı 17 Ağustos'ta Nou Camp stadında oynanacak.

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