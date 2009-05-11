Devler yenişemedi



İtalya Ligi Serie A'nın 35. haftasında iki dev ekibin mücadelesine sahne olan maçta Milan sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Milan'ın golünü 57. dakikada Clarence Seedorf kaydederken konuk ekip Juventus bu gole 60. dakikada Vincenzo Iaquinta'nın kafa golü ile karşılık verdi.



İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Milan'ın İngiliz yıldızı David Beckham, mücadelenin 4. dakikasında gördüğü sarı kartla 36. haftada oynanacak olan Udinese deplasmanında cezalı duruma düşerken Giuseppe Favalli 25. ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle mücadelenin 86. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Juventus'ta ise Giorgio Chiellini bu maçta gördüğü sarı kart ile bu sezonki 5. sarı kartını görmüş oldu.



Bu sonuçla ev sahibi ekip Milan puanını 71'e çıkartırken, konuk ekip Juventus puanını 67'ye yükseltti. İtalya Ligi Serie A'nın 36. haftasında Milan Udinese'nin konuğu olurken, Juventus sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.



