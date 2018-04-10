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Spor

'Devler Ligi'nde yarı final heyecanı yaklaşıyor!

Kuralar cuma günü çekilecek

10 Nisan 2018 16:36

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistleri belirleyecek son mücadeleler yarın oynanacak maçlarla belli olacak. Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Juventus'u ağırlarken, Bayern Münih ise Sevilla'yı Almanya'da konuk edecek.

Real Madrid, adım adım şampiyonluğa gidiyor

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalistleri bu sezon çeyrek finalde karşılaştı ve Real Madrid, Juventus'u İtalya'da Cristiano Ronaldo'nun 2 ve Marcelo'nun tek golüyle mağlup etmişti. TSİ 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanayacak Real Madrid - Juventus karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Münih, avantajı ilk maçta yakaladı

Bundesliga'da 6 sezon üst üste şampiyon olan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ni de müzesine götürerek Avrupa'nın da en büyüğü olmak istiyor. Çeyrek final ilk karşılaşmasından Pablo Sarabia'nın golüne engel olamayan Alman ekibi, Thiago ve Navas'ın kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakalamıştı. Bayern Münih'in çeyrek final ikinci maçında Sevilla'yı Allianz Arena'da ağırlayacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve maçı İskoç hakem William Collum yönetecek.

Kuralar 13 Nisan'da

Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi 13 Nisan Cuma günü, TSİ 14.00'te, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. 

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