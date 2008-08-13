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Spor

Devler Ligi heyecanı

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarına bugün çıkacaklar. Galatasaray İstanbul'da Steaua Bükreş'i ağırlarken, Fenerbahçe Sırbista

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün 3. ön eleme turu ilk maçlarını oynayacaklar.  Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 3. ön elemeden itibaren katıldığı organizasyondaki ilk sınavını Steaua Bükreş karşısında İstanbul'da verecek. 

>"İdeal kadroyla oynayamayacağız"
>"Kazanmaya geldik"

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılan ve bu turda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını eleyen Fenerbahçe ise Sırbistan'ın Partizan takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlk heyecan Sami Yen'de

Günün ilk heyecanı Ali Sami Yen Stadı'nda başlayacak. Tarihinde 10. kez Devler Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen son şampiyon Galatasaray, Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla evinde karşılaşacak. Saat 21.15'te başlayacak ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan Laurent Duhamel'in yöneteceği karşılaşma D-Smart 41. kanaldan (DSpor) canlı yayınlanacak.

Tarihinde Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hiç kaybetmeyen Galatasaray, rövanş öncesi İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Hazırlıklarını Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte tek sıkıntı sakat oyuncuların çokluğu... Ümit, Linderoth, Kewell, Orkun, Aydın, Mehmet Güven, Uğur ve Serkan'ın ardından Portekizli defans oyuncusu Meira da soğuk algınlığı nedeniyle son çalışmaya katılmadı.

Galatasaray'ın Steaua Bükreş karşısına, Aykut, Sabri, Meira (Emre Güngör), Servet, Hakan Balta, Arda, Barış (Hasan Şaş), Mehmet Topal, Ayhan, Lincoln ve Nonda 11'i ile çıkması bekleniyor.

Plesan, Emeghara ve Szekeley gibi oyuncuları sakat olan rakip Steaua Bükreş'in ise Galatasaray karşısına, Zapata, Golanski, Ghionea, Radoi, Nesu, Nicolita, Petre, Lovin, Neaga, Moreno ve Bernhardt muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

İlk maç deplasmanda

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macar ekibi MTK Budapeşte'yi eleyen Fenerbahçe ise, 3. ön eleme turu ilk maçında FK Partizan'a konuk olacak.


Partizan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Craig Alexander Thomson'un yöneteceği mücadele D-Smart 7. kanaldan naklen yayınlanacak. Geçen yıl çeyrek finale kalarak büyük başarı elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, kritik maç öncesi son antrenmanda Selçuk'un sakatlanması moralleri bozdu. Bu oyuncunun yerine Şilili Maldonado'nun forma giymesi bekleniyor.

Sırbistan'a kazanmak için geldiklerini açıklayan teknik direktör Luis Aragones'in bugünkü maçta sahaya süreceği muhtemel 11 ise şöyle; Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Maldonado, Kazım, Alex, Uğur, Semih ve Güiza.

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