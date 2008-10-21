Devler Ligi heyecanı

E Grubu 21:45 Manchester United - Celtic 21:45 Villarreal - Aalborg BK F Grubu 21:45 Bayern Münih - Fiorentina 21:45 Steaua Bükreş - Lyon G Grubu 21:45 FC Porto - Dynamo Kiev 21:45 Fenerbahçe - Arsenal H Grubu 19:30 Zenit - BATE Borisov 21:45 Juventus - Real Madrid

Fenerbahçe G Grubu'ndaki üçüncü maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlarken, grubun diğer maçında FC Porto sahasında Dİnamo Kiev'le karşı karşıya gelecek.Günün en önemli karşılaşmasında Juventus'la Real Madrid İtalya'da karşılaşacak. H Grubu'nun diğer maçında Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit sahasında BATE Borisov'u konuk edecek.E Grubu'nda Devler Ligi'nin son şampiyonu Manchester United evinde İskoçya ekibi Celtic karşısında puan mücadelesi verirken, milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal sahasında Aalborg BK'yı ağırlayacak.