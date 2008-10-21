Devler Ligi heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde bugün dört grupta 8 karşılaşma yapılacak. Günün en önemli maçında ise, Juventus'la Real Madrid İtalya'da üç puan mücadelesi yapacak.
Fenerbahçe G Grubu'ndaki üçüncü maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlarken, grubun diğer maçında FC Porto sahasında Dİnamo Kiev'le karşı karşıya gelecek.
Günün en önemli karşılaşmasında Juventus'la Real Madrid İtalya'da karşılaşacak. H Grubu'nun diğer maçında Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit sahasında BATE Borisov'u konuk edecek.
E Grubu'nda Devler Ligi'nin son şampiyonu Manchester United evinde İskoçya ekibi Celtic karşısında puan mücadelesi verirken, milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal sahasında Aalborg BK'yı ağırlayacak.
|E Grubu
| 21:45
|Manchester United
| -
|Celtic
| 21:45
|Villarreal
| -
|Aalborg BK
| F Grubu
| 21:45
|Bayern Münih
| -
|Fiorentina
| 21:45
|Steaua Bükreş
| -
|Lyon
| G Grubu
| 21:45
|FC Porto
| -
|Dynamo Kiev
| 21:45
|Fenerbahçe
| -
|Arsenal
| H Grubu
| 19:30
|Zenit
| -
|BATE Borisov
| 21:45
|Juventus
| -
|Real Madrid