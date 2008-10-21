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Spor

Devler Ligi heyecanı

Devler Ligi'nde bugün dört grupta 8 karşılaşma yapılacak. Günün en önemli maçı ise, Juventus'la Real Madrid arasında

21 Ekim 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi'nde bugün dört grupta 8 karşılaşma yapılacak. Günün en önemli maçında ise, Juventus'la Real Madrid İtalya'da üç puan mücadelesi yapacak.


Fenerbahçe G Grubu'ndaki üçüncü maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlarken, grubun diğer maçında FC Porto sahasında Dİnamo Kiev'le karşı karşıya gelecek.

Günün en önemli karşılaşmasında Juventus'la Real Madrid İtalya'da karşılaşacak. H Grubu'nun diğer maçında Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit sahasında BATE Borisov'u konuk edecek.

E Grubu'nda Devler Ligi'nin son şampiyonu Manchester United evinde İskoçya ekibi Celtic karşısında puan mücadelesi verirken, milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal sahasında Aalborg BK'yı ağırlayacak.


E Grubu
 21:45 Manchester United  - Celtic
 21:45 Villarreal  - Aalborg BK
 F Grubu
 21:45 Bayern Münih  - Fiorentina
 21:45 Steaua Bükreş  - Lyon
 G Grubu
 21:45 FC Porto  - Dynamo Kiev
 21:45 Fenerbahçe  - Arsenal
 H Grubu
 19:30 Zenit  - BATE Borisov
 21:45 Juventus  - Real Madrid

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