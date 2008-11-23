Devler aynı sahnede buluştu

Türk Sanat Müziği’nin üç dev ismi Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper, yıllar sonra aynı sahnede buluştu.



Gazino dünyasının hareketli olduğu dönemlerde birbirleriyle tatlı bir rekabet içinde olan üç büyük sanatçı Muazzez Abacı, Emel Sayın ve Seçil Heper, yıllar sonra ilk kez birlikte aynı sahneyi paylaştılar.



Müzik hayatlarına ilk kez Ankara Radyosu’nda adım atan Türk Sanat Müziği’nin yaşayan üç büyük ismi, "Devlerin Büyük Buluşması" adı altında gerçekleşen konserde 40 yıl sonra yine Ankara’da sahne aldılar.Konserin ilk bölümünde sanatçılar, beşer şarkı seslendirdi.



Sahneye ilk olarak çıkan Abacı, üç sanatçının da Ankara kökenli olduğunu vurgulayarak, “Çok alkışlamayın beni. Sonra içerdekiler kızar bana” diyerek espri yaptı. Abacı’dan sonra sahne alan Seçil Heper ise, “35 yıl aradan sonra ilk kez Ankara’da sahneye çıkıyorum. Çok heyecanlıyım” dedi.

“İlk aşk, ilk evlilik, benim için her şeyin başlangıcı Ankara” diyen Emel Sayın, “Ankara beni duygulandırır. Geçmişe götürür. Böyle bir konserde çok sevdiğim iki arkadaşımla aynı sahneyi paylaştığım için çok heyecanlı ve çok mutluyum” dedi.



İlk bölümün ardından verilen 20 dakikalık arada kuliste birbirleriyle şakalaşan üç büyük sanatçı, konserin final bölümünde sahneye birlikte çıktılar.



Aralarında Zeki Müren, Müzeyyen Senar gibi Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinin siyah beyaz portrelerinin asılı olduğu sahneye birlikte çıkan Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper, muhteşem bir program sergilediler. Bu bölümde Emel Sayın, Muazzez Abacı’yı yanağından öpünce, Abacı geceyi yanağındaki kocaman ruj iziyle geçirmek durumunda kaldı.



Heper’in ayağı kaydı



Bu arada Seçil Heper de küçük bir talihsizlik yaşadı. Sanatçı, izleyicilerin arasına girmek için sahne merdivenlerinden inerken ayağı kaygı ve yere düştü. Sahne önünde oturan konserin organizatörü Sinan Kuzucu tarafından hemen ayağa kaldırılan Heper, programına devem etti.Konseri izleyenler arasında AKP Milletvekilleri İdris Naim Şahin ve Hüseyin Tanrıverdi de vardı.

