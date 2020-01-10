Devir sürecindeki Doğa Koleji'nde maaş krizi devam ediyor; veliler yarın eylem yapacak

Doğa Okulları’nın İTÜ Vakfı’na devredilme süreci devam ederken, öğretmen maaşlarının hâlâ ödenmemiş olması tepkilere neden oluyor. Öğretmenlerin birer birer ayrıldığı Doğa Okulları’nın velileri, yarın genel müdürlük önünde eylem yapacak.

İTÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca ve yardımcıları ileDoğa Okulları yöneticileri arasında devam eden görüşmelerde masada Vakıfbank, Denizbank ve Garanti Bankası’ndan oluşan konsorsiyum bulunuyor. Görüşmelerde şimdilik bir sorun yaşanmadığı, teknik konular üzerinde görüşmelerin devam ettiği, sürecin olumlu ilerlediği bildiriliyor. Ancak öğretmen ve veliler, 'olumlu' sürecin maaşlara yansımamasına tepkili.

82 bin öğrenci

Maaşlarının ödenmesini bekleyen öğretmenlerden bir bölümü, görevlerini bırakıyor, dersler boş geçiyor. Özellikle bu yıl Liselere Geçiş Sınavı’na girecek öğrenciler ve velileri, boş geçen dersler nedeniyle çok kaygılı. Öğretmenlerine maaşlarının bir an önce ödenmesini isteyen veliler, gelinen durumu protesto etmek üzere yarınki eylemi “Para Yoksa Kayıt da Yok” sloganıyla yapacak.

50’si franchise 129 kampusu bulunan Doğa Okulları’nda, toplam 82 bin öğrenci öğrenim görüyor. Okullardaki toplam çalışan sayısı ise 13 bin ve bunun 6 bin 500’ü öğretmen.

İş bırakmışlardı

Okulun finansal krize girmesinin ardından öğretmen maaşları ödenmemeye başlanmış, bu durum büyük tepkiye neden olmuştu. Bazı okullarda öğretmenler iş bırakma eylemine başlamış ve veliler de destek vermişti. Doğa Okulları’nın devredileceği gündeme geldikten sonra da ortaya birçok alıcı adı çıkmış, sonunda İTÜ Vakfı ile masaya oturulmuştu.

"Sorumluluk MEB'e ait"

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Doğa Okulları’nda eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sürecin, kamusal eğitim mücadelesinin haklılığını bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek şunları söyledi: “Çözüm özel okulların sahibinin değişmesi değil eğitimde özelleştirmeye son verilmesi, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin kadrolu atanması ve tüm öğrencilerimiz için eşit, nitelikli, kamusal eğitim olanaklarının sağlanmasıdır. Öğretmen atamaları ve okullarımıza bütçe talebimize “Mesele maliyet meselesi” diyen MEB, iktidar, özel okullara milyonlarca lira aktarmaya devam etmekte, 2019’un sadece ilk 6 ayında 2.7 milyar TL aktarabilmekte. Meslektaşlarımızın ödenmeyen maaşlarının karşılanması, öğrencilerimizin eğitim hakkı sorumluluğu MEB’e aittir. Doğa Koleji’nde eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunlar devam ediyor.”