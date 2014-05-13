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Yaşam
Deutsche Welle

'Develerden uzak durun'

Ölümcül MERS virüsü vakalarının hızla arttığı Suudi Arabistan’da hükümet vatandaşları develerden uzak durmaya çağırdı.

13 Mayıs 2014 00:04


Suudi Arabistan'da resmi verilere göre 142 kişinin ölümüne yol açan MERS virüsü vakalarının sayısı artıyor. Suudi Arabistan hükümeti, vakalardaki artış karşısında vatandaşları develerden uzak durmaya çağırdı.

Resmi haber ajansı SPA'nın, Tarım Bakanlığı'na dayandırdığı haberde develerin solunum yollarında da virüse rastlandığı, bu nedenle develerden uzak durulması gerektiği bildirildi. Habere göre Tarım Bakanlığı, işleri gereği develerle yakın temas halinde bulunanların ağız maskesi ve eldiven takmaları tavsiyesinde bulunarak, deve eti ve sütünün tüketilmeden önce iyice kaynatılması gerektiğini kaydetti.

'Şehit mi, değil mi?' tartışması

Diğer yandan Suudi Arabistan'da MERS virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin şehit sayılıp sayılamayacağı tartışılıyor. Suudi Arabistan müftüsü Şeyh Abdülaziz El Şeyh, bir salgın hastalık nedeniyle ölenlerin şehit sayılacaklarını açıklarken ülkenin önde gelen diğer din adamları, MERS'in salgın olmadığı ve bu nedenle MERS kurbanlarının şehit sayılamayacağı görüşünde.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre virüsün ortaya çıktığı 2012 yılı eylül ayından bu yana 483 kişi virüse yakalandı, 142 kişi hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği ve ağır akciğer iltihabına yol açabilen hastalığın aşısı bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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