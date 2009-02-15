Develer cami için güreşti

Antalya'nın Kemer ilçesinde yapımı devam eden Kemer Merkez Camii ve Kültür Merkezi yararına deve güreşleri düzenlendi. Çamyuva Beldesi'nde binlerce kişinin katıldığı organizasyonda, 70 deve kıyasıya güreşti.



Çamyuva'daki Davut Akman Spor tesislerinde bugün deve güreşleri yapıldı. Siyasetçiler, belediye başkan adaylarının da katıldığı güreşler, festival havasında geçti. Antalya'nın birçok ilçesinden gelen ve sahipleri tarafından süslenen 70 deve, güreş öncesi kısa bir gösteri yaptı.



Kemer ilçesinde yapımı devam eden Kemer Merkez Camii ve Kültür Merkezi'ne gelir elde etmek için düzenlenen güreşlerde, birbirlerine kenetlenen develeri ayırmak için zaman zaman halatlar kullanıldı.



Güreşlerden elde edilen 150 bin lira gelir, devam eden cami inşaatının tamamlanmasında kullanılacak. İnşaatın bitmesi için yaklaşık 850 bin liraya ihtiyaç var. (DHA)

