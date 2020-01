Devekuşu Kabere oyuncusu Nezih Tuncay yoğun bakıma alındı

Devekuşu Kabere oyuncusu Nezih Tuncay hastaneye kaldırıldı. Kötü haberi Nezih Tuncay'ın oğlu, Semih Tuncer, kişisel Facebook hesabından duyurdu.

Tuncer paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi;

"Babam dün öğleden sonra durum bozukluğu dolayısı ile FSM Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci yerinde değildi. Orada yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırılması gerektiği söylendi. Ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. İç organlarının ağır hasarlı ve akciğerinde zatürre olduğu söylendi. Bugün bilinci biraz yerine geldi ama hala cihazlara bağlı olduğundan iletişim mümkün olmadı. Doktor '1 saat de sürebilir, 1 hafta da...' dedi. Anlayacağınız durum çok iyi değil. Merak eden dostlar etrafta bazı boş boğaz beyinsizlerin lafına itimat etmesinler. Babam henüz sağ. Ancak her an her şey olabilir... Merak eden dostlara duyurulur. "

Geçen Şubat ayında ise ses sanatçısı Onur Akay kişisel Twitter hesabından sanatçının sanatçının hastanede çekilen fotoğrafları ile beraber, 2014 yılında belediye otobüsünde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmış ve sanat camiasına sitem eederek “Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nezih Tuncay, Yalova Devlet Hastanesi’nde yatıyor! Sanatçı dostları nerede?" ifadelerini kulllanmıştı.

Nezih Tuncay kimdir?





Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kurulan tiyatro topluluğu Devekuşu Kabare’nin önemli oyuncularından Nezih Tuncay, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1965 yılında ise Avni Dilligil Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlayan sanatçı, Arena Tiyatrosu, Sezer Sezin Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı ve uzun süre Devekuşu Kabare topluluğunda yer aldı. Mahallenin Muhtarları, Rus Gelin ve Yaprak Dökümü gibi çok sayıda dizide oynayarak halk tarafından oldukça beğenildi. Birçok sinema filminde de oynayan Tuncay, en son 12 Şubat’ta vizyona girecek “Dünyanın En Güzel Kokusu” isimli filmde rol aldı.