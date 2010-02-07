Deve kuşu yarışına hayvansever engeli

T24- Antalya'daki bir atlı spor kulübünde düzenlenen deve kuşu yarışlarının, hayvanseverlerin kuşların zarar gördükleri yönündeki itirazları üzerine iptal edildiği belirtildi.













Orfe Atlı Spor Kulübü Kurucusu Orhan Sarıyar, 1994 yılında deve kuşu çiftliği olarak kurulan tesisin bugün alternatif turizm faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez haline geldiğini söyledi.



Deniz, kum, güneş turizminin dışında turistlere alternatif eğlence sunduklarını anlatan Sarıyar, atlı spor kulübü bünyesinde geçen yıllarda düzenledikleri deve kuşu yarışlarını ise hayvanseverlerin, "kuşların zarar gördüğü" yönündeki tepkileri üzerine iptal ettiklerini belirtti.



Eğiticiler tarafından hazırlandıktan sonra yarışmaya sokulduğunu anlatan Orhan Sarıyar, "Deve kuşu yarışları özellikle Güney Amerika ülkelerinde büyük organizasyonlar şeklinde yapılıyor. Burada hayvanların zarar görmesi gibi bir durum yok. Ancak biz hayvanseverlerin tepkilerini dikkate aldık" diye konuştu.



Deve kuşlarının ağırlıklarının 150 ile 180 kilo arasında olduğunu ve 65-85 kilo arasındaki kişileri rahatlıkla taşıyabildiklerini ifade eden Sarıyar, "Yarışların dışında farklı heyecan arayanlardan kiloları elverişli olanlar devekuşu sırtında gezintiye çıkabiliyordu. Deve kuşlarının hızlarıysa ortalama 40 kilometre kadar" dedi.