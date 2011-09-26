-Deve kuşu, kuş pazarına düştü BURSA (A.A) - 26.09.2011 - Birkaç yıl öncesine kadar 10 bin liradan alıcı bulan deve kuşunun çifti, Bursa'da kurulan kuş pazarında 2 bin 500 liradan satışa sunuldu. Türkiye'de 1995 yılında kurulmaya başlanan deve kuşu çiftliklerinin sayısı, o dönemlerde iri gövdeli kuşun etine ve yumurtasına artan taleple birlikte kısa sürede 500'e ulaştı. Genellikle lüks tüketim sınıfında yer alan deve kuşunun eti ve yumurtası, çiftliklerin çoğalmasıyla birlikte ucuzlayınca birçok kişinin ulaşabildiği gıda ürünü haline geldi. Ancak, deve kuşu, bu unvanını fazla koruyamadı. Başta, etinin Türk damak zevkine uymaması gibi nedenlerle talep azalması başlayınca çiftlikler kapandı. Bir dönem binlerce deve kuşunun bulunduğu Türkiye'de, çiftlik sayısı parmakla sayılır hale geldi. Sayıları giderek azalan deve kuşları, bu işi bırakan çiftlik sahiplerinin elinden ucuza çıkarmaya başlamasıyla birlikte kuş pazarlarına kadar düştü. Bursa'daki kuş pazarında güvercinler, yumurtadan kesilmiş tavuklar, keklik ve sülünlerin arasında bir kamyonetin kasasında sergilenen deve kuşları, dikkati çekiyor. Birçok kişi şaşkınlıkla izler ve fotoğraf çektirirken, güvercin, tavuk, sülün gibi küçük kanatlılara merak duyanlar da iriliğine rağmen deve kuşlarını fark etmeyebiliyor. -Çifti 2 bin 500 liradan satışa sunuldu, pazarlık payı var- Bursa'da hafta sonlarında kurulan kuş pazarı esnafından Sedat Hiçdurmaz, yaklaşık 15 yıldır keklik, sülün, tavuk, tavus kuşu ve suna gibi kanatlıların üretimini yaptığını söyledi. Kuş pazarına yıllarca ürün verdiğini ancak bazı esnafa kızdığı için 5 yıl önce kendisinin de tezgah açmaya başladığını dile getiren Hiçdurmaz, şunları kaydetti: ''Kuş pazarına ilk kez deve kuşu getirdim. Bir yaşındaki deve kuşunun çiftini, 2 bin 500 liradan satışa sundum, pazarlık payımız da var. Biri, 2 ay sonra yumurta vermeye başlayacak. Yılda 80-136 arasında yumurta veriyor. Ortalama 100 yumurta deseniz, sadece bundan yıllık geliri en az 3 bin 500 lirayı bulabilir. Deve kuşunun çiftini alandan, yumurtasının tanesine 35 lira ödeyeceğimi taahhüt ediyorum. Şu anda pazarın en pahalı kuşu, bunlar.'' Pazara gelenlerin deve kuşlarını görünce şaşırdığını ifade eden Hiçdurmaz, birçok kişinin fiyatını ya da özelliklerini sormak yerine hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlattı. Hiçdurmaz, deve kuşlarını Adapazarı'ndan satın aldığını belirterek, Bursa'da üretiminin yaygınlaşmasını istediği için getirdiğini söyledi. Öte yandan, Yalova'da kurulu bir deve kuşu çiftliğinden alınan bilgiye göre, şu anda yumurta veren deve kuşunun çifti 3 bin 400 liradan alıcı buluyor. Birkaç yıl önce çifti 10 bin lira olan deve kuşlarının fiyatı giderek düşüyor.