Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı

Avustralya’da sayıları su kaynaklarını tehdit edecek seviyeye ulaştığı iddiasıyla develerin itlaf edileceği haberi Türkiye’de de gündem oldu. Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı.

Avustralya’daki develerin tarihi 1860’lı yıllara dayanıyor. Avrupalı kolonistler, ülkenin iç kesimlerini keşfetmek, ülkeyi güneyden kuzeye boydan boya geçebilmek amacıyla develerden faydalanmayı düşünmüş. 1860’te Afganistan’dan Dost Muhammed ve iki arkadaşı ile 24 deveyi ilk kez bu amaçla Avustralya’ya getirmişler. Ardından 1866’da 120 deve ile birlikte 12 Afganistanlı daha getirilmiş. Her yıl yeni gelenlerle birlikte bu sayı giderek artmış. Deve bakıcıları kendi adlarıyla anılan ‘Gan Town’ adlı bir kasaba da kurmuşlar. Karayolu ve tren hatları gelişince develer boşa çıkmış, doğaya salınan hayvanların sayısı yıllar içinde yüz binleri bulup, çiftliklere zarar verir hale gelince de ülkenin önemli bir sorunu haline gelmiş.

Hürriyet'ten Musa Keserler'in haberine göre, daha önce 175 bin devenin vurulduğunu belirten Avustralyalı vahşi yaşam uzmanı Tony Peacock ile Aydın Germencik Yörükler Derneği Başkanı Ruhi Doğan konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.