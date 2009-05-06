Deve jokeyi çocuklara tazminat ödeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), deve jokeyi olmaya zorladığı yüzlerce Bangladeşli çocuğa tazminat ödeyecek.



Bangladeş İçişleri Bakanı Sahara Hatun, BAE'nin, 1993'te yasaklanmasından sonra deve jokeyi olarak çalıştırdığı 879 çocuğa dağıtılmak üzere, hükümete 1,44 milyon dolar verdiğini belirtti.



Hatun, her çocuğun sağlık durumunun etkilenmesi oranına göre, tedavi ve eğitimlerinde kullanılmak üzere 1000 ile 10 bin dolar arasında para alacağını söyledi.



15 yaşın altındaki yüzlerce erkek çocuğu, geleneksel deve yarışlarında jokeylik yapması için kandırılıyor ya da kaçırılıyordu. Bu çocukların çoğu BAE ile UNICEF arasında 2005'te yapılan anlaşmadan sonra iade edilmişti.



Bazı yerel insan hakları örgütleri, çoğu yoksul ailelerden gelen 4-5 yaşlarındaki çocukların evlerine döndükten sonra ekonomik güçlük ve sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirtiyor. Örgütler, bu çocukların bir kısmının yarışlar sırasında düşerek sakatlandığını ve düşük kiloda kalmaları için yeterince beslenmediklerini kaydediyor.

