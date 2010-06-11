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Yaşam

Deve ile sığırın akrabalığı

Arap devesinin gen haritasını tamamlayan bilimciler sığırın genleriyle büyük benzerlik tespit etti.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Arap devesinin gen haritasını tamamlayan bilimciler sığırın genleriyle büyük benzerlik tespit etti.

Suudi ve Çinli bilim adamları, Arap devesinin gen haritasını tamamladı.

El Arabiye'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti ve merkezi Çin'in Şencen eyaletinde bulunan Pekin Genetik Enstitüsünden 20 bilim adamı, bir yıldan uzun süren çalışmalarının sonunda tek hörgüçlü devenin gen haritasını tamamlamayı başardı.

Bilim adamları, sığırın gen haritasıyla "önemli ölçüde benzerlik" gösteren haritanın, devenin zorlu çöl koşullarında yaşayabilme yeteneğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Devenin bağışıklık sistemini destekleyen genetik özellikleri ortaya çıkaracak harita sayesinde yeni tıbbi buluşlar yapılabileceği, ayrıca bilim adamlarının, memelilerin son derece besleyici ve tıbbi olarak değerli sütü nasıl ürettiğini daha iyi anlamasına yardımcı olabileceği kaydedildi.


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