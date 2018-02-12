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Deve güreşlerinin geliri Afrin'deki Mehmetçiğe bağışlanacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi tarafından bu yıl 28'inci kez düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde

12 Şubat 2018 19:29

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi tarafından bu yıl 28\'inci kez düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe bağışlanacak.
Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 28\'inci kez Umurbey Geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Marmara ve Ege bölgesinden 100’e yakın devenin güreş mücadelesi ilgi ile izlendi. Güreş esnasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecan yarattı.
Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, geleneksel hale getirdikleri güreşleri 28\'inci kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Beldelerindeki geleneksel etkinlikleri devam ettirme gayretinde olduklarını belirten Sami Yavaş, \"Bugün bu deve güreşinde kazanılan gelirlerin hepsini Suriye\'nin Afrin bölgesinde operasyonda bulunan Mehmetçiğimize yardım olarak gitmesine vesile olmak için buradayız\"
Güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Muhtarlık ve Tertip Komitesi kupaları takdim edildi.
Öte yandan, 28\'inci Geleneksel Umurbey Deve Güreşleri\'nden elde edilecek olan gelir, TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe bağışlanacak.

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