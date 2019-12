Devamı gelecek yıla

Geçen sonbaharda intihar eden Amerikalı yazar David Foster Wallace'ın yarım kalan romanının gelecek yıl basılacağı açıklandı.



''The Pale King'' adlı roman 1980'lerde Illinois eyaleti vergi dairesinde yaşananları konu ediniyor. Kitaptan bölümler The New Yorker dergisinin son sayısında yer alıyor.

Kitabı, Wallace'ın daha önceki kitaplarını da basan ''Little, Brown and Company'' yayınevinin basacağı bildirildi. Yayınevinden yapılan açıklamada, oldukça kalın olan romanın, yazara ait notlar ve taslakları da içereceği kaydedildi.



''Infinite Jest'' (Sonsuz Jest) adlı romanı ile tanınan Wallace, uzun süren bir depresyonun ardından 46 yaşındayken, evinde kendisini asarak intihar etmişti. Wallace, ölmeden önce son romanı üzerinde çalışıyordu.



Infinite Jest, Time dergisinin 1923'den beri yayımlanmış, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterdiği kitaplardan biri. Romanda, babalarının intiharının gölgesinde yaşayan üç erkek kardeşin, uyuşturucu bağımlılığı, panik ataklar, klinik depresyon, alkolizm ve bütün bunlardan kurtulma çabaları, hüzün ve mizahın iç içe geçtiği bir dille anlatılıyor.



Wallace, yazarlığının yanı sıra yenilikçi roman üzerine dersler veriyordu.



Yazarın diğer kitapları arasında, ''Girl With Curious Hair'' (Mütecessis Saçlı Kız), ''Brief Interviews with Hideous Men'' (İğrenç Adamla Kısa Mülakatlar) bulunuyor