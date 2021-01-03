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DEVA’ya salon verilmeyince Mansur Yavaş araya girdi

Yavaş, Ankara Atatürk Spor Salonu'nu tahsis etti

03 Ocak 2021 11:47

T24 Haber Merkezi
 
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)'nın 1. Olağan Kurultayı için salona arayışının Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın girmesiyle çözüldüğü ortaya çıktı.
 
29 Aralık'ta ilk büyük kongresini Ankara'da yapan DEVA'nın kongre için  ATO Congresium salonunu istedi. Ancak bu talep çeşitli gerekçelerle reddedildi. 
 
DEVA bunun üzerine Kapalı Basketbol Salonu için talepte bulundu, bu taleplerine de olumlu yanıt bulamadı. 
 
Bunun üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş girdi. Yavaş, Ankara Atatürk Spor Salonunu DEVA’nın kurultayı için tahsis etti.
 
9 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini veren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), kuruluş dilekçesini verdikten 9 ay sonra illerde örgütlenmesini tamamlayarak 1. Olağan Kurultayını yaptı. 

Siyasi Partiler Yasası’na göre, bir siyasi parti 1. Olağan Kongresi'ni yaptıktan 6 ay sonra seçime girme yeterliliğini kazanıyor. 

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