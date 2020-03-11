DEVA Programında 'Kürt sorunu': Özgürlük alanlarını genişleterek çözeceğiz

T24 Haber Merkezi

AKP içinden çıkan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Kürt sorununa 'DEVA' olup olmayacağı da merak ediliyordu.

Partinin programında sorun 'Kürt sorunu' olarak tanımlanırken, sorununun özgürlük alanlarını genişleterek çözüleceği belirtildi.

Parti programının ilgili bölümünde "Kürt sorununu çözüme kavuşturmuş bir Türkiye’nin demokraside ilerleyeceğine, kaynaklarını ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanarak ekonomisini güçlendireceğine,hukuki standartlarını yükselteceğine, dış politikada hareket alanını genişleteceğine ve sosyal dokusunu kuvvetlendireceğine olan inancımız tamdır" denildi.

"Devletler anadil taleplerine yanıt üretmeli"

Kürtlerin 'anadilinde eğitim' talebine ilişkin tam net ifadelerin kullanılmadığı programda "Devletler vatandaşlarının anadillerine yönelik taleplerine cevap üretmekle yükümlüdür. Anadilin bir çatışma konusu haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Resmi ve ortak dilimiz olan Türkçe’nin iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması,

temel bir insan hakkı ve pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu itibarla, anadil

hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri

için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz" ifadesi yer aldı.

"PYD/YPG terör örgütü"

Suriyeli Kürtlerin siyasal ve askeri yapılması olan PYD ve YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanımlandığı programda ABD ile stratejik ortaklık ve müttefiklik konusunda yeniden diyaloğa girileceği belirtilirken "FETÖ ve PYD/YPG gibi terör örgütlerine bazı ABD makamları tarafından verilen desteğin kesilmesi konusunda ısrarcı olacağız" ifadesi kullanıldı.