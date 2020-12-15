DEVA Partisi: Zorbalıkla insanları hizaya getirme çabasına karşı demokrasi kültürünü hep birlikte savunmalıyız

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AKP ve MHP'nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle ‘805 Yurttaş’ imzalı bildiri hakkındaki söylemlerini eleştirdi. Yeneroğlu, "805 Yurttaş’a yönelik ağır isnat, hakaret ve tehditlerini kaygıyla takip ettim" dedi.

Bildiride; ayrımcılığın son bulması, HSK’nın yeniden yapılandırılması, ayrımcı olmayan bir af kanununun gündeme alınması, muhalif aydınlar, gazeteciler, siyasetçiler için özgürlük, KHK ile ihraç edilenlere yönelik düzenleme, kayyım uygulamalarına son verilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin gereği gibi uygulanması, çevre ve kültürel mirasın korunması gibi konuların yer aldığını söyleyen Yeneroğlu, "Demokratik bir hukuk devletinde olmazsa olmaz olarak gördüğüm temel hak ve özgürlüklere yönelik bu bildirideki çağrıya katılmamak mümkün değil" diye belirtti.

TIKLAYIN | İnsan hakları adına 805 yurttaştan çağrı: "Memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı şart"

Bildiriyi imzaladığı için hiç kimsenin imzacıları eleştiremeyeceğini söyleyen Yeneroğlu, "Hiç kimse vatandaşlarımızı görüşleri nedeniyle aşağılayamaz, onlara karşı nefret dili kullanamaz. Kaldı ki, anayasal haklarını kullanan yurttaşlarımıza yönelik, ağır hakaretlerin içerikleri nedeniyle suç oluşturduğu açıktır" dedi.

Nefret dilinin siyasetten acilen silinmesi gerektiğini ve bu dilin toplumu giderek daha kötü bir duruma soktuğunu anlatan Yeneroğlu, "Zorbalıkla insanları hizaya getirme ve susturma çabasına karşı demokrasi kültürünü ve hukuk devleti bilincini hep birlikte savunmalıyız" diyerek sözlerini bitirdi.