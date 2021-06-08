DEVA Partisi, tarım eylem planını açıkladı: Borca faizsiz erteleme, mazot ÖTV’sine iade, elektriğe özel tarife

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, partisinin iktidarının ilk 90 ve 360 günlük tarım eylem planlarını paylaştı. “Gün, kuru hamasetin ve içi boş sloganların arkasına saklananlara, ülkenin gerçek gündemini ve devasını anlatma günüdür” diyen DEVA lideri Babacan, “Çiftçimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Çiftçinin toprağına, traktörüne artık haciz gelmeyecek. Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini çiftçimize aynen iade edeceğiz. Gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50’sini, destek olarak kendisine vereceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, tarım sektörüne ilişkin partisinin eylem planlarını açıkladı.

Tarımın tüm dünya için stratejik önemde bir sektör olduğunu vurgulayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi tarihimizde bir ilk"

“Yakın siyasi tarihimizde ilk kez bir parti, iktidarının ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağını detaylarıyla açıklıyor. 90 ve 360 günlük eylem planlarımızın açıklamasına, ilk olarak tarım sektörüyle başlıyoruz. Gün, kuru hamasetin ve içi boş sloganların arkasına saklananlara, ülkenin gerçek gündemini ve devasını anlatma günüdür.”

"Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak"

“DEVA iktidarında Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak. Adı üstünde, birinci önceliği tarımın finansmanı olması lazım. Önce oraya yeteri kadar finansmanı sağlayacak. Çiftçimizin teminat problemini çözeceğiz. Tarımsal kredileri, gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını hasat dönemine göre belirleyeceğiz.”

"Tarımda kendine yeten ve ihracatçı bir Türkiye"

“Türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getireceğiz. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız. Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız. Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacak, artan üretimimizle, pek çok üründe net anlamda ihracatçı hale geleceğiz.”

"Gübre maliyetinin yarısını destek olarak vereceğiz"

“Çiftçimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Çiftçinin toprağına, traktörüne artık haciz gelmeyecek. Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV’sini çiftçimize aynen iade edeceğiz. Gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50’sini, destek olarak kendisine vereceğiz. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tarım desteklerini, üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz.”

"Tarım liselerini açacağız"

“Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici sanayici iş birliğini etkin hale getireceğiz. Tarım liselerini tekrar açacağız. Gençlerimizin toprağına, memleketine ve tarım üretimine ilme sahip olarak devam etmesini sağlayacağız. Küçük üreticinin pazarlama sorunlarına yardımcı olacağız. Özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz. Başta tohum olmak üzere, dışa bağımlılığı azaltacağız. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı koruyacağız.”

"Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini en az üç katına çıkaracağız"

“Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayacağız. Kapalı sistem, basınçlı sulama, damlama sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak, sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini, bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 katına çıkaracağız.”

"Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye varan destek vereceğiz"

“Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da desteklerimizi devam ettireceğiz” diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Et ve süt üreticilerine destek ödemelerini zamanında ve planlı bir şekilde yapacağız. Üreticimizi belirsizliklere mecbur kılmayacağız. Yerli üretimi destekleyerek, yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız. Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye varan destek vereceğiz. Terk edilen yaylaları yeniden üretime kazandıracağız. Organize hayvancılık bölgelerini teşvik edeceğiz. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz. Flora zenginliğine sahip bölgelerde arıcılığa özel teşvik ve destek sağlayacağız. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız. Üniversiteler ile iş birliği halinde çalışarak, yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.”

Babacan’ın ardından söz alan DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ise yaptığı sunumla tarım eylem planının ayrıntılarını paylaştı.

Aydemir'in eylem sunumu için tıklayın.