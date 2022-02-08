DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Enerji Bakanı Fatih Dönmez derhal istifa etmeli

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Isparta’da 72 saat süren elektrik kesintisine ilişkin olarak, “Bu süreci yönetemeyen, vatandaşımızı zorlu kış şartlarında soğuğa mahkum eden, akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlarla milletimizi araç kullanamaz duruma getiren Enerji Bakanı sayın Fatih Dönmez derhal istifa etmelidir” dedi.

Partisinin genel merkezinde bugün yaptığı açıklamada, Isparta’da yaşanan 72 saatlik elektrik kesintisine tepki gösteren Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Bunun adı gaflet; derhal istifa"

“Bu sene, meteorolojik veriler kış şartlarının çok sert geçeceğini öngörmüştü. İran’ın sert kış günlerinde ‘arıza oldu’ bahanesiyle Türkiye’ye gönderdiği gazı kesmesi, maalesef her yıl yaşanan bir olay haline geldi. Peki Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde üçüncü sırada yer alan İran’ın doğal gazı kesmesi vatandaşımızı niye bu kadar etkiledi? İktidar, meteorolojik öngörüleri göz önüne alarak doğal gaz tedarikini planlayamadı, Türkiye’nin doğal gaz tüketimi için gerekli yüzde 20 depolama şartını muallakta bıraktı. İktidar, doğal gaz fiyatlarının düşeceğini öngörerek, Rusya’dan ve Azerbaycan’dan uygun fiyatla doğal gaz almadı. Bunun sonucu olarak maalesef vatandaşımızı 2-3 kat daha pahalı fiyatlarla spot piyasaya mahkûm etti. Sizin bu başarısız yönetim tarzını yazın memleketimizin ciğerleri cayır cayır yanarken de gördük. Her sıkıştığınız yerde ‘Yanlış yaptık, Allah affetsin’ diyerek başarısızlıktan sıyrılamazsınız. Bizim devlet, yönetim geleneğimizde bunun adı gaflettir, gereği de derhal siyasiler için istifa müessesedir.

"Bu zulüm sizin eseriniz"

İktidarın bilimden uzak ekonomi yönetimi yüzünden hem kur hem faiz hem de enflasyon patladı. Ekonominin dönen çarklarını durdurdunuz, yokluk ve kuyrukları geri getirdiniz. Dün gece mazota yine 80 kuruş zam geldi. İktidarın başarısız yönetimiyle akaryakıt fiyatları son 5 ayda tam 2 kat arttı. Şu an Türkiye’de bir litre mazot fiyatı 15 TL’yi geçti. Asgari ücrete verdiğiniz zammı, bu artışlarla bir ‘tırnakçı’ edasıyla vatandaşlarımızın cebinden çekip aldınız. Elektrik faturalarına yapılan fahiş zamlar, Türkiye’nin en doğusu Doğubayazıt’tan batısındaki Marmaris’e kadar vatandaşımızı isyan ettirdi. Esnafımız, ödeyemediği elektrik faturalarını utancından dükkanlarının camlarına asmak zorunda kaldı. Ama siz, vatandaşımızı düşürdüğünüz bu durumdan utanmadınız. Bu zamlarla gurur duyun, bu zulüm sizin eseriniz! ‘İtibardan tasarruf yapılmaz’ diyerek yakın çevreniz ve kolladığınız bir kısım yandaşlar dışında vatandaşımızı derin bir yoksulluğa terk ettiniz. İsrafı katlayarak büyüttünüz.

"İktidarın kestiği çok ağır bir fatura"

Türkiye, hafta sonu Isparta’da yaşanan trajediyi üzüntüyle takip etti. İktidar ise yarım milyon vatandaşımızın yaşadığı Isparta’da 72 saatlik elektrik kesintisine kayıtsız kaldı. Yaşlı, hasta, çoluk çocuk bütün Ispartalılar, zor kış şartlarında donma tehlikesi geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısına rağmen merkezi yönetim ve belediye, Ispartalı vatandaşlarımızı tam dört gün yalnız bıraktı. Isparta’da yaşanan olaylar, iktidarın öngörüsüz ve başarısız yönetiminin bu ülkenin insanlarına kestiği çok ağır bir fatura olarak karşımıza çıktı. 31 kilometre ötedeki Burdur’da aynı kış şartlarına rağmen elektrik verirken Isparta’ya elektrik veremediniz. Makbul müteahhitlerinizden Cengiz-Kolin ortaklığı, sözleşmeyle sabit elektrik altyapı çalışmalarını yapmadı. Enerji nakil hatlarının zamanında yenilenmemesi ve bakımlarının düzenli bir şekilde yapılmaması mağduriyetlere neden oldu. Kar ve buzlanma dolayısıyla iflas eden enerji nakil hatları yer altına indirilmedi. Enerji Bakanlığı’nın, Cengiz-Kolin ortaklığının elektik dağıtım sözleşme şartlarına uymadığını denetlemediği bir şekliyle daha ortaya çıktı.

"Isparta'yı karanlığa ve soğuğa terk ettiniz"

‘Kar yağışı berekettir’ diyen Isparta Belediye Başkanı, yakın çevredeki belediyelerin yardım tekliflerine kulaklarını tıkadı. Yardımlaşmanın ardındaki asıl rahmetten Ispartalıları mahrum bıraktı. Isparta’yı karanlığa ve soğuğa terk ettiniz. Köy bucak demeden Türkiye’nin dört bir yanına elektrik götüren rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in ve Saadettin Bilgiç’in kemiklerini sızlattınız.

"Demokrasilerde cumhurbaşkanı dahil kimse sorumsuz değildir"

İktidara buradan sesleniyoruz. DEVA Partisi’nin 17 Ağustos 2021 tarihinde açıkladığı ‘Afet Yönetimi Eylem Planı’nı okusaydınız, Isparta’mızın ve ülkemizin başına bu sıkıntılar gelmezdi. Gelse bile en azından tedbirleri daha farklı alınır ve bu mağduriyetler katlanarak büyümezdi. Son yaşadığımız akaryakıt zamları, elektrik zamları ve elektrik kesintileri, ‘başkanlık sistemi’ diye ifade ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, yani DEVA Partisi’ne göre ucube yönetim anlayışının bir kere daha gözler önüne serildiğinin açık göstergesidir. Gelişmiş demokrasilerde cumhurbaşkanı ve bakanlar dahil kimse layüsel yani sorumsuz değildir. Başkanlık sistemi ile gensoru müessesesi ortadan kalktığı için DEVA Partisi olarak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Bu süreci yönetemeyen, vatandaşımızı zorlu kış şartlarında soğuğa mahkum eden, akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlarla milletimizi araç kullanamaz duruma getiren Enerji Bakanı sayın Fatih Dönmez derhal istifa etmelidir. Bu istifa, başarısızlığı dolayısıyla milletten helallik isteyen sayın Dönmez’in siyasi hayatında atacağı en onurlu imza olacaktır.”