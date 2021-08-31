DEVA Partisi: Sosyal medyayı hükûmetin baskısına bırakmayacağız

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, beklenen sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi. Şahin, "Sosyal medyayı hükûmetin baskısına bırakmayacağız" düşüncesini dile getirdi. Şahin ayrıca sosyal politikalar ve KHK’lar hakkında eylem planları açıklayacaklarını duyurdu.

Dezenformasyonun birey haklarının ihlalinden nefret suçlarına zemin hazırlamaya, mali dolandırıcılıktan seçimlere müdahaleye kadar yol açabileceği risklere dikkat çeken İdris Şahin şunları söyledi:

“İktidarın en sevdiği hadise muhalefeti susturmak için her yolu denemek. Onlara bu imkânı vermeyeceğiz. Sosyal medyayı hükûmetin baskısına ve küresel dev teknoloji şirketlerinin insafına mahkûm etmeyeceğiz. Otokratik hükûmetler dezenformasyonla mücadeleyi muhalefeti bastırmak için fırsat görebilir. Vatandaşı ‘yalan teröründen koruma’ söylemiyle getirilecek düzenlemeler ifade hürriyetini daraltabilir.”

"Neyin yalan olduğuna kim karar verecek?"

“Düzenleme hangi odakla ve nasıl bir üslupla yapılıyor? Düzenlemeyi yapan idarenin hak ve özgürlükler karnesi nasıl? Neyin yalan olduğuna kim karar verecek? Dezenformasyon olduğunu değerlendiren bir haberi paylaşanların durumu ne olacak?”

"Sosyal medya düzenlemesi muhalefeti susturma aracı olarak kullanılacak"

“Dezenformasyonla yalan haberlerle mücadele sosyal medyayı baskılama için bir vesile olarak kullanılmamalıdır. Çözüm olarak; tüm paydaşları kapsayan katılımcı bir süreç işletilmeli. Evrensel standartlarda düzenlemeler yapılmalı. Sosyal medya okuryazarlığı yükseltilmeli ve sosyal medya üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. Bir tarafta İletişim Başkanlığı diğer tarafta Radyo Televizyon Üst Kurulu iktidarın elinde, muhalefetin tepesinde sopa gibi kullanıldığı bir ortamda bir de sosyal medya düzenlemesi muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullanılacaktır. Bundan bizim şüphemiz yok. İktidarın bu yasaya dair somut önerileri henüz ortada yok. Bu halde söylentisinin bile muhalif sesleri endişeye soktuğu bir ortamda demokrasiden ifade hürriyetinden ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir.”

"İktidar Afganistan konusunda şeffaf değil"

“Afganistan’daki son gelişmeler, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığımız tarafından heyet üyelerimize aktarılmış olup, Afganistan’daki gelişmeler büyük bir titizlik ve ciddiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Afganistan’da vuku bulan hadiselerin iktidar tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığı kanaatindeyiz. Düzensiz Afgan sığınmacılar konusunda özellikle iktidarın, 2015 yılında AB ile imzalanan göç mutabakatı sırasında yaptığı hataları tekrarlamayarak BM’nin öncülüğünde uluslararası toplumla iş birliğine gitmesi ve böylece krizin küreselleşmesi sağlanmalıdır. İktidara şeffaflık çağrısında bulunuyoruz.”

Şahin ayrıca DEVA Partisi’nin sosyal politika alanında ve KHK’lar hakkında hazırladığı eylem planlarını yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.