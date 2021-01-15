DEVA Partisi: Sayın Cumhurbaşkanı ve irili ufaklı ortaklarını; kutuplaştıran dilden vazgeçmeye davet ediyoruz

DEVA Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıları kınayarak; "Sayın Cumhurbaşkanını ve irili ufaklı ortaklarını; ayrıştıran, kutuplaştıran, tehdit eden, nefret eken bu dilden artık vazgeçmeye davet ediyoruz." dedi.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na bugün yapılan saldırıları kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Saldırının ardından Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyelerimiz Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin, tedavi gördüğü hastanede Özdağ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, kendisine refakat eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün, Feridun Bilgin ve Feramuz Üstün ile görüşmüşlerdir.

Bu saldırılar, Cumhur İttifakı sözcülerinin her gün muhalefet partilerini, beğenmedikleri gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, entelektüelleri ‘terörist’ ve ‘hain’ olarak göstermeyi alışkanlık haline getirdiği bir ortamda gerçekleşmiştir. Bütün muhalif kesimlere gözdağı verme çabasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanını ve irili ufaklı ortaklarını; ayrıştıran, kutuplaştıran, tehdit eden, nefret eken bu dilden artık vazgeçmeye davet ediyoruz."