DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı'na silahla ateş eden saldırgan yakalandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı binasına silahla ateş eden saldırgan yakalandı.

Malatya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “5 Nisan 2022 tarihinde DEVA Partisi Pütürge İlçe binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak emniyet birimlerimiz tarafından yürütülen kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde; silahlı saldırının M.K. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şahıs olayda kullandığı silahla birlikte 18.04.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir. M.K. isimli şahıs, 19.04.2022 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.

Malatya’da, DEVA Partisi’nin Pütürge İlçe Başkanlığı’na 5 Nisan akşamı silahlı saldırıda bulunulmuş, olay 10 gün sonra ortaya çıkmıştı. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan emniyet ekipleri, devlet hastanesinin güvenlik kamerasından tespit ettiği M.K.’yı, olayda kullandığı silahla birlikte 18 Nisan’da yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Silahlı saldırıda, DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı’na 7 mermi isabet etmiş, parti binasının camları kırılmış ve içerideki demirbaşlar zarar görmüştü. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmamıştı. (ANKA)