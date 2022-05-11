DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi, sonra uygun görülmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıkladı.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabında, Babacan'ın Gaziantep mitingine izin verilmediğine yönelik sözlerine yer verildi.

Babacan, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” dedi.

Babacan, “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” ifadesini kullandı.

Babacan son paylaşımında da, "DEVA Partisi’nin ilk mitingini engellemeye çalışanlar; her yerde bizi göreceksiniz, engel olamazsınız. 21 Mayıs’ta Gaziantep’te herkes demokrasi ve atılımın sesini duyacak. Bundan böyle DEVA Partisi’nin olduğu her meydan Demokrasi Meydanı’dır. Hodri meydan." ifadesini kullandı.



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