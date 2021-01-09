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DEVA Partisi'nden Süleyman Soylu'ya 'Kaftancıoğlu' tepkisi: Açıkça suç işliyor, amaç toplumu terörize etmek

09 Ocak 2021 20:42

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Terör örgütlerinin soytarısıdır" diyerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

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