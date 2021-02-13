DEVA Partisi'nden Sevgililer Günü videosu: Bir gün vergililer günü olmaktan çıkacak

DEVA Partisi, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Vergililer Günü" benzetmesi yaparak hükümeti eleştirdi. Telefon ve otomobil satışından alınan yüksek oranlı vergilere vurgu yapan DEVA Partisi, "Bir gün devletin peşinden alacaklı gibi koştuğu bugünler bitecek. Sevgililer günü, vergililer günü olmaktan çıkacak” mesajıyla yüksek vergilere dikkat çekti.

DEVA Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlanarak, yüksek vergiler nedeniyle hükümet eleştirildi. "Sana sevgililer, bana vergililer günü yaklaştı. Hazır mısın hediye almaya?" sözleriyle başlayan videoda, hükümeti simgeleyen bir erkek sesi; toplayacağı vergileri artırmak amacıyla vatandaşları daha fazla alışveriş yapmaya teşvik eden cümleler kuruyor.