DEVA Partisi'nden müzik saati kısıtlamasına tepki: Çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz biçimde sınırlandırılması anlamına geliyor!

DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helûn Fırat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi gece rahatsız etmeye hakkında yok" sözleriyle duyurduğu müzik saati kısıtlamasına tepki gösterdi. Fırat, “Amaç Koronavirüs ile mücadele değil, fırsatı değerlendirip ideolojik uygulamaları hayata geçirmek” dedi. Fırat, "Anayasal hakkı olan çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz bir biçimde sınırlandırılması anlamına gelmektedir" dedi.

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Normalleşme sürecinde ekonomik desteğe en çok ihtiyaç duyan sektörlerden biri olan müzik sektörüne ilişkin, 21 Haziran'da kabine toplantısında verilen 00.00 sonrası müzik yasağı kararına DEVA Partisi’nden itiraz geldi.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı M. Helûn Fırat yaptığı açıklamada, pandemi dönemi boyunca müziğin yasaklardan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, geçim sıkıntısı yüzünden onlarca müzisyenin intihar ettiğini vurgulayarak bu kararın sektörü ve emekçilerini büyük bir çaresizliğe ve kaosa sürüklediğini belirtti.

Fırat, “Müziğin rahatsızlık yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi müzisyenlerimizi en basit tabirle rencide etmiş, müziğin iyileştirici gücüne inanan kamuoyunun vicdanını yaralamıştır” dedi.

“HES kodu ve aşı şartı aransın, saat sınırı kaldırılsın”

Fırat şöyle devam etti:

“Toplumumuzun ciddi kısmının aşılanmış olacağı 1 Temmuz itibariyle müzikli mekânlara çalışma saati sınırlaması getirilmesi hukuka aykırıdır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı’nın müzikli mekânlara çalışma saati kısıtlaması getirme yetkisi yoktur. İl hıfzıssıhha kurullarının yetkisi ise salgınla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirlerden ibarettir. Müzikli mekânlara girişin aşı ve HES kodu şartına bağlı tutulması mümkündür. Böyle yapılmayarak saat kısıtlaması getirilmesi müzikli mekân sahiplerinin anayasal hakkı olan çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz bir biçimde sınırlandırılması anlamına gelmektedir.”

"Bu hatalı karardan acilen dönün"

“Amacın Koronavirüs ile mücadele değil, fırsatı değerlendirip ideolojik uygulamaları hayata geçirmek olduğu “kusura bakmasınlar” ifadesiyle açıkça ortaya konmuştur” diyen Fırat sözlerine şu ifadeleri ekledi:

“Aşılama oranları göz önüne alınarak bütün mekânların açıldığı bir dönemde bu karar salgın önlemleri kapsamında değerlendirilemez. Müzikli mekânlara yapılan bu ayrımcılık asla kabul edilemez. Normalleşme dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bu hatalı karardan acilen dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.”