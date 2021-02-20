DEVA Partisi'nden 'Musa Malik Yıldırım' açıklaması: İhraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilmiştir

DEVA Partisi, partinin Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım'ın parti yönetimine yönelik açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

Musa Malik Yıldırım, geçen günlerde Trabzon'da gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" demişti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim."

Yıldırım, istifa etmeyi ise düşünmediğini belirtmişti.

DEVA Partisi'nden 'ihraç' açıklaması

DEVA Partisi' Genel Sekreterliği'nden akşam saatlerinde Yıldırım'ın sözlerine ilişkin açıklama geldi. "Hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamından kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür" denilen açıklamada, Yıldırım'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, 18.02.2021 tarihinde Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamından kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür.

Partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Musa Malik Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun Parti Tüzüğümüzde tüm üyelerimize tanınmış olan “görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamak, soru yöneltmek, bilgi istemek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunmak” hakkını kullanmanın ötesine geçerek, Genel Başkan ve Parti Tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığını değerlendirmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, kullanılan ifadeler ve üslubun Tüzüğümüzün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesinin kesin çıkarmayı gerektiren fiillerin sayıldığı 5. fıkrasındaki;

ğ) Parti yöneticileri, üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

h) Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak,

bentlerini ihlal ettiği kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır."