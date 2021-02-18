DEVA Partisi'nden 'Musa Malik Yıldırım' açıklaması: Gerekli süreç başlatılmıştır

DEVA Partisi, partinin Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım'ın parti yönetimine yönelik açıklamalarını 'mesnetsiz iddia' olarak nitelerken, "Konunun yetkili kurullarda görüşülmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" dedi.

Musa Malik Yıldırım, bugün Trabzon'da gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" demişti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim."

Yıldırım, istifa etmeyi ise düşünmediğini belirtmişti.

"Mesnetsiz iddialarda bulunulduğu değerlendirilmiştir"

DEVA Partisi' Genel Sekreterliği'nden akşam saatlerinde Yıldırım'ın sözlerine ilişkin açıklama geldi. "Partimiz tüzel kişiliği ve Genel Başkanımız hakkında mesnetsiz iddialarda bulunulduğu değerlendirilmiştir" denilen açıklamada, 'yetkili kurullar'da sürecin görüşüleceği belirtildi.

DEVA'nın açıklaması şöyle:

"Partimiz Kurucular Kurulu üyelerinden Musa Malik Yıldırım bugün bir basın açıklaması yapmıştır.

Açıklamada Partimiz tüzel kişiliği ve Genel Başkanımız hakkında mesnetsiz iddialarda bulunulduğu değerlendirilmiştir.

Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüğümüz çerçevesinde, konunun yetkili kurullarda görüşülmesi için gerekli süreç başlatılmıştır."

Genel Sekreterlik, T24'e verdiği bilgide Yıldırım hakkında disiplin sürecinin başladığını, Başkanlar Kurulu'nun Yıldırım'ın disipline sevk edilip edilmeyeceği kararını vereceğini belirtti.