DEVA Partisi'nden "Makvim" gazetesi: Bu haberi okumadan uzaya gitmeyin

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Takvim gazetesinin "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" manşetine atıfta bulunarak, iktidarın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki gösterdi. Hazırlanan görselde, "Her ay binlerce kepenk kapanıyor", "Her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor" maddeleri yer aldı.

DEVA Partisi, sosyal medya hesabından Takvim gazetesinin hayat pahalılığına karşı, vatandaşların markette "fazla harcama yapmamaları" konusunda ipuçları verdiği haberini değiştirerek, dün Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı"na tepki gösterdi.

“Bu haberi okumadan uzaya gitmeyin” manşetiyle hazırlanan görselde, şu maddeler yer aldı:

Her ay binlerce kepenk kapanıyor.

Her ay faturalar katlanarak artıyor.

Her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor.

Her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor.

Her ay daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor.

Her ay pazar filesi daha pahalıya doluyor.

“Vatandaş ay sonunu getiremiyor” başlığı da kullanılan görselde, "Propaganda makinesinin markette nasıl alışveriş yapılacağını önermesine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'İnatla sürdürülen yanlış para politikalarının sonucunda hem kur hem de enflasyon arttı. Hayat pahalılığının sorumlusu Erdoğan ve ortaklarıdır' dedi.

