DEVA Partisi'nden Gergerlioğlu açıklaması: İnsan hakları mücadelesi veren bir milletvekili yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılıyor

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunması konusunda basın açıklamasında bulundu. Yeneroğlu bu durumu "İnsan hakları mücadelesi veren bir milletvekilinin yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılması" olarak değerlendirdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamaya devam etmiş ve 2 yıl 6 ay hapis cezasını onayarak, kesinleştirmişti. 11 Mart 2021 akşamında Meclis’e geldiği belirtilen dosyanın, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda okunması gündemde. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeneroğlu, "Gergerlioğlu’nun yasama dokunulmazlığı yargılama boyunca dikkate alınmamış, hukuka aykırı bir şekilde hakkındaki yargılama sonlandırılmış ve mahkumiyet hükmü kesinleştirilmiştir. Atılı suçun işlenip işlenmediğine dair tüm hukuki tartışmalar bir yana, isnat edilen suçun Anayasanın 14. maddesi kapsamında yer alan istisnai suçlardan olmaması nedeniyle de söz konusu yargılama Anayasa’nın 83. maddesine aykırı bir şekilde sürdürülmüştür" dedi.

Gergerlioğlu'nun insan hakları konusunda yıllardır çalışan bir vekil olduğunu söyleyen Yeneroğlu, "Sn.Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurul’da okunması yasama döneminin sonuna kadar ertelenmesi; insan hakları mücadelesi veren bir milletvekilinin yargı ve meclis aracılığıyla cezalandırılmasına izin verilmemesi gerektiğini TBMM Başkanlık Divanına ve kamuoyunun takdirlerine sunarız" dedi.