DEVA Partisi'nden esnafa destek paketi eleştirisi: İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor, açıklanan tutar milli gelirin yüzde 1’i bile etmiyor

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketini eleştirirken, "İktidar kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor" dedi. Aydemir, açıklanan destek tutarının milli gelirin yüzde 0,06’sı olduğunu söyledi.

DEVA Partili Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan destek tutarının milli gelirin yüzde 0,06’sı olduğunu söyleyerek, “Esnaf 14 aydır zarar ediyor; kredi, vergi ve diğer giderlerini faizi ile birlikte ödüyor. Hal böyleyken iktidarın sözde destek paketi için ayırdığı 4,5 milyar TL milli gelirin yüzde 1’i bile etmiyor Yandaş medyada abartılan sözde yardımlar, esnaf ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu meblağ 3-4 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya ancak yetiyor. Dağ fare doğurdu, paket hayal kırıklığı yarattı, destek balonu patladı" dedi.

Açıklanan rakamların ancak 3 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya yeteceğini söyleyen Aydemir, DEVA Partisi’nin 12 maddelik esnafa destek reçetesini hatırlattı.

Aydemir, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"İktidar kaşıkla verip kepçeyle alıyor"

“İktidar bir eliyle verdiğini diğer eliyle hemen alıyor. Kira stopajı yüzde 10’dan 20’ye, KDV ise yüzde 8’den 18’e çıkartılıyor. Bir taraftan kaşıkla küçük meblağlar verilirken, daha fazlası vergi dairelerinde kepçeyle tahsil ediliyor.”

"Destek kapsamı açıklığa kavuşturulsun"

“Yüz bine yakın esnaf kayıtlarını sildirdi. On binlerce esnaf da kayıt dışı çalışıyor. Bu nedenle bu yardımlara ulaşamayacaklar. Hibe desteğini kimlerin alacağı da belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Hibe ödemesi hangi iş kollarına yapılacak? Kimler destek kapsamı dışında olacak? Destek için vergi ve SGK borcu olmaması gibi şartlar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hazırlıksız ve sadece algı yaratmak üzerinden yürüttüğü politika ve uygulamalarından birisine daha şahitlik ediyoruz.”

"Mesai ücretini ve emekli maaşını bile destekten sayıyorlar"

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından bugüne kadar 661 milyar TL destek verildiğini öğreniyoruz. Fakat bu 661 milyar TL’nin hangi kalemleri kapsadığına ilişkin bir açıklama yok. İlaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeline yapılan ek ödemeler bile yardım kapsamında hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının 1500 TL’ye çıkartılması dahi bu rakama dahil ediliyor. Yardım, emekliye yoksulluk sınırının dahi altındaki komik bir meblağı vermek midir? Yardım, sağlık çalışanları mesai ücretini destek kalemine yazmak mıdır?”

"Açıklanan destek, garanti ödemelerinin yarısı bile değil"

Aydemir, açıklanan destek miktarının 100 katından daha fazlasının kötü yönetimle heba edildiğini söyledi. 20 Mart’ta Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin faturasını hatırlatan Aydemir şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası Başkanı’nın bir inat uğruna bir gecede görevinden alınmasının ülkeye ek faiz ve kur artışından dolayı faturası 531 milyar TL oldu. İktidarın tüm ülkeye kestiği bu faturanın yüzde 1’i dahi etmeyen 4,5 milyar TL mi müjde? Pahalı fiyatlara yapılan köprü, otoyol, havalimanı yatırımlarına bu yıl en az 31 milyar TL garanti ödemesi yapacağız. Birkaç firmaya yapılacak bu ödemeler milyonlarca esnafa ve işletmeye verilecek desteklerin 2 katından fazla. Bu mu müjde?”

“Para yoksa ‘yok’ deyin ve hakkaniyetli olun”

Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği 26 milyar TL vergi indiriminden esnafın mı yoksa müteahhitlerin mi faydalanacağını soran Aydemir, Cumhurbaşkanı’nı hakkaniyetli olmaya davet etti:

“Bu 26 milyar TL kimin vergi borcudur? Esnafın mı, yoksa müteahhitlerin mi? Bütün bunların ve yapıldığı söylenen yardımların şeffaf bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, devletin kasasında para yok ise ‘yok’ deyin. Çalışkan milletimiz bu yokluktan kurtulmak için gerekli çabayı sergiler. Yeter ki ülkede eşitliğin, adaletin ve hakkaniyetin olduğuna inansınlar.”

"Helallik isteyenler 12 maddelik DEVA reçetesini uygulasınlar"

“Siyasetçiler, bulundukları makamın sorumluluğu ile hareket eder. Yönetemeyenler sandıkta gider. Helallik isteyenler, esnafın ve reel sektörün sorunlarını çözmek için hazırladığımız 12 maddelik ‘DEVA reçetesi’ paketini acilen uygulamaya koysunlar.”