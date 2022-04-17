DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Güneş: Pütürge ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, Pütürge İlçe Başkanlığı binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin olarak, “Olay, akşam saat 10:18 civarında meydana gelmiş. Saldırıda, ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş. İlçe binamızın tam karşısında devlet hastanesi var. Hastanenin güvenlik kamerasında, emniyet görevlilerin yaptığı incelemede, bir kişinin tabancayla ateş ettiği görülüyor. Görüntüler net olmadığı için kişinin yüzü görünmüyor… Sevindirici olan taraf, geç saatte olması ve o sırada ilçe teşkilatımızda kimsenin bulunmamasından dolayı herhangi bir yaralı ve can kaybının olmaması” dedi.

Onur Güneş, bugün yaptığı açıklamada, DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı binasına 10 gün önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.

DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş

Güneş, şöyle konuştu:

“Olay, akşam saat 10:18 civarında meydana gelmiş. Saldırıda, ilçe binamıza 7 mermi isabet etmiş. İlçe binamızın tam karşısında devlet hastanesi var. Hastanenin güvenlik kamerasında, emniyet görevlilerin yaptığı incelemede, bir kişinin tabancayla ateş ettiği görülüyor. Görüntüler net olmadığı için kişinin yüzü görünmüyor. Emniyet teşkilatımız konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapıyor, birkaç gün içerisinde daha detaylı bilgi verilecektir. Partimizin tabelasına ateş edilmiş; camlar hedef alınmış, kırılmış. İçeride bazı demirbaşlarımızda hasar var. Sevindirici olan taraf, geç saatte olması ve o sırada ilçe teşkilatımızda kimsenin bulunmamasından dolayı herhangi bir yaralı ve can kaybının olmaması”

"Söyleyecek sözü olmayanların yapacağı bir eylem"

Olayın takipçisi olduklarını kaydeden Güneş, şunları söyledi:

“Hukukçu arkadaşlarımız ve ilçe teşkilatımız olayı takip ediyorlar. Emniyet görevlilerimiz ilgili veya ilgilileri yakalayıp yargıya teslim edecektir. Söyleyecek sözü olmayanların böyle şiddete başvurmak suretiyle kendilerini ifade etmeye çalışmaları üzücü. Söyleyecek sözü olan insanlar gelirler, her türlü platformda biz konuşmaya, fikirlerini dinlemeye, kendi fikirlerimizi anlatmaya açığız. Ancak gece saatlerinde ve arkadan böyle şiddete başvurmaları kabul edilemez bir durum. Söyleyecek sözü olmayan, fikrine güvenmeyen insanların yapacağı bir eylem.”

Genel Başkan Ali Babacan’ın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Güneş, “Genel Başkanımız telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Aynı zamanda olayın takipçisi olduklarını ifade ettiler. Genel Başkanımız, böyle bir hadiseyi yaşamamızdan dolayı çok üzüldü” dedi.