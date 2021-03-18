Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi, "Yaptığım hata yüzünden şikâyet etme hakkımı kaybettim" diyerek istifa etti

Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Beytullah Aksoy, "Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir" paylaşımının ardından bugün, “Çok özür dilerim, gerçekten üzgünüm” notuyla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

“Sürekli internet çağından, demokrasi kültüründen bahsedenlerin başkalarının çocuklarına her sabah zorunlu olarak and içirme merakı ibretlik bir çelişki” diyerek ‘Andımız’ın okutulmasına karşı çıktığını belirten Aksoy, Andımız’a DEVA Partisi’ne girmeden önce de karşı olduğunu ancak yaptığı paylaşımdan pişman olduğunu belirterek, “Yaptığım hata yüzünden bundan şikâyet etme hakkımı kaybettim. Yolun başında olan partimi daha fazla zor durumda bırakmamak için partideki görevimden istifa ediyor ve başarılar diliyorum” diye yazdı.

Aksoy, “İnanıyorum ki bu ülkeye demokrasiyi barışı ve adaleti getirecekse muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki birbirine karışmış kanda saklıdır. Ne mutlu cesaretle bunu söyleyebilene” ifadelerini kullandı.

Aksoy’un açıklaması şöyle: