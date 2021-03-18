Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi, "Yaptığım hata yüzünden şikâyet etme hakkımı kaybettim" diyerek istifa etti

Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Beytullah Aksoy, "Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir" paylaşımının ardından bugün, “Çok özür dilerim, gerçekten üzgünüm” notuyla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
“Sürekli internet çağından, demokrasi kültüründen bahsedenlerin başkalarının çocuklarına her sabah zorunlu olarak and içirme merakı ibretlik bir çelişki” diyerek ‘Andımız’ın okutulmasına karşı çıktığını belirten Aksoy, Andımız’a DEVA Partisi’ne girmeden önce de karşı olduğunu ancak yaptığı paylaşımdan pişman olduğunu belirterek, “Yaptığım hata yüzünden bundan şikâyet etme hakkımı kaybettim. Yolun başında olan partimi daha fazla zor durumda bırakmamak için partideki görevimden istifa ediyor ve başarılar diliyorum” diye yazdı.
Aksoy, “İnanıyorum ki bu ülkeye demokrasiyi barışı ve adaleti getirecekse muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki birbirine karışmış kanda saklıdır. Ne mutlu cesaretle bunu söyleyebilene” ifadelerini kullandı.
Aksoy’un açıklaması şöyle:
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Ne olmuştu?
Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nın okullarda okunmasını engelleyen kararı DEVA Partisi'nde çatlağa neden olmuştu. Deva Partili Beytullah Aksoy, "Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” diye yazmıştı.
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonuna “Andımız” adını vermesine itiraz etmiş, “Memurların politize olması hukuk devleti için alarm sinyalidir. Maalesef iktidar bu durumu tetikledi. Hangi görüşü savunduğu önemli değil, özellikle silah taşıyan kamu personelinin siyasi tartışmalara karışması kabul edilemez. Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır” diye yazmıştı.
Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin ise bu paylaşımalra tepki göstermişti. Erdin, Yeneroğlu’nu etiketliyerek “Kolluğun daha verimli ve demokratik standartta çalışması için fikirler üretip partiyle paylaşan birisi olarak Yeneroğlu’nun partinin temel değerleri ile de çelişen bu sözlerine katılmam mümkün değil. Kolluk kişilerin tek dudağı arasında görev yapar halde olmamalıdır” dedi.
Erdin daha sonra bir paylaşım daha yaparak Beytullah Aksoy’un “Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir” sözlerine yanıt verdi: “Bunu yeni gördüm. Hizmet edeceği yerde halkı bölen, hakaret eden ve tepeden bakan zihniyet ile yolumu ayırmam gerekiyor. Demokrasi bu olamaz!”